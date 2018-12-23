Artık akıllı telefon dünyasında benzersiz özellikleriyle birlikte, önceki model olan OnePlus 6‘dan farklı olarak OnePlus 6T amiral gemisi var. Daha küçük bir çentik ve en son teknolojiye sahip parmak izi okuyuculu, yeni ve daha büyük bir AMOLED paneli, ayrıca daha büyük bir batarya ile, OnePlus 6 modeli üzerindeki yükseltmelerin hemen hemen tamamlanmış halidir.

Uygun fiyatlı, şık Android telefonları piyasaya sürdükten sonra, OnePlus bir ekran içi parmak izi sensörünü kullanan ilk akıllı telefon olan OnePlus 6T ile sınırları zorlamıştır. Ancak 6T yükseltmeleri bakımından, önceki modelin iki katına çıkmıştır. Örneğin OnePlus 6’da 64GBdepolama alanı bulunurken bu telefonda 128GB depolama bulunuyor. Durum bu şekilde olurken, fiyat bazında sadce 20 dolarlık bir oynama olmuştur.

Yaklaşık 549 dolarlık başlangıç fiyatı ile 6T, diğer amiral telefonların fiyatının yaklaşık yarısı kadar kalıyor. Son teknoloji donanımları ile en iyi görüntüleri ve en yeni özellikleri, diğer amiral gemisi telefonların fiyatlarının yarısı kadar bir ücretle sahip olabilirsiniz. Buna bir de uzun giden batarya ömrünü eklediğinizde muhtemelen pişman olmayacaksınız.

OnePlus 6T – Teknik Özellikleri

Gövde: 157.5 x 74.8 x 8.2 mm, 185 gr. Alüminyum çerçeve, cam kaplama arka panel, 2.5D Gorilla Glass 6 ön ekran. Ayna Siyahı, Geceyarısı siyahı renk seçenekleri.

157.5 x 74.8 x 8.2 mm, 185 gr. Alüminyum çerçeve, cam kaplama arka panel, 2.5D Gorilla Glass 6 ön ekran. Ayna Siyahı, Geceyarısı siyahı renk seçenekleri. Ekran: 6.41inçlik Optik AMOLED, 2,340×1,080px çözünürlük, 19.5:9 en-boy oranı, 402ppi yoğunluk; sRGB/DCI-P3 renk alanı desteği.

6.41inçlik Optik AMOLED, 2,340×1,080px çözünürlük, 19.5:9 en-boy oranı, 402ppi yoğunluk; sRGB/DCI-P3 renk alanı desteği. Arka Kameralar: Ana Kamera: Sony IMX 519 1/2.6″ sensör, 16MP, 1.22µm piksel boyutu, f/1.7 diyafram aralığı, faz algılama otofokusu, OIS, EIS. İkincil Kamera: Sony IMX376K sensör, 20MP, 1.0µm piksel boyutu, f/1.7 diyafram aralığı. 2160p/60fps video kaydı, 1080p/240fps yada 720p/480fps slow motion

Ana Kamera: Sony IMX 519 1/2.6″ sensör, 16MP, 1.22µm piksel boyutu, f/1.7 diyafram aralığı, faz algılama otofokusu, OIS, EIS. İkincil Kamera: Sony IMX376K sensör, 20MP, 1.0µm piksel boyutu, f/1.7 diyafram aralığı. 2160p/60fps video kaydı, 1080p/240fps yada 720p/480fps slow motion Selfie Kamerası: Sony IMX 371 sensör, 16MP, 1.0µm piksel boyutu, f/2.0 diyafram aralığı; EIS; 1080p/30fps video kaydı.

Sony IMX 371 sensör, 16MP, 1.0µm piksel boyutu, f/2.0 diyafram aralığı; EIS; 1080p/30fps video kaydı. İşletim Sistemi/Yazılım: Android 9 Pie; OxygenOS özel tasarım.

Android 9 Pie; OxygenOS özel tasarım. Yonga Seti: Qualcomm Snapdragon 845 : sekiz çekirdekli CPU (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver), Adreno 630 GPU.

: sekiz çekirdekli CPU (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver), Adreno 630 GPU. Bellek: 6/8GB of LPDDR4X RAM; 128/256GB UFS 2.1 2-LANE depolama.

6/8GB of LPDDR4X RAM; 128/256GB UFS 2.1 2-LANE depolama. Batarya: 3,700mAh Li-Po (gömülü); Hızlı Şarj (Dash Charge adıyla bilinir) özel hızlı şarj(5V/4A).

3,700mAh Li-Po (gömülü); Hızlı Şarj (Dash Charge adıyla bilinir) özel hızlı şarj(5V/4A). Bağlantı: Çift nano-SIM; 5-Bantlı taşıyıcı, LTE Cat.16/13 (1024Mbps/150Mbps); USB Type-C (v2.0); Wi-Fi a/b/g/n/ac; GPS, GLONASS, Beidou, Galileo; NFC; Bluetooth 5.0, aptX ve aptX HD desteği.

Çift nano-SIM; 5-Bantlı taşıyıcı, LTE Cat.16/13 (1024Mbps/150Mbps); USB Type-C (v2.0); Wi-Fi a/b/g/n/ac; GPS, GLONASS, Beidou, Galileo; NFC; Bluetooth 5.0, aptX ve aptX HD desteği. Ekstralar: Ekran içi parmak izi okuyucu; Alt tarafta tekli hoparlör;üç pozisyonlu Alarm Kaydırıcısı.

OnePlus 6T, parakende kutusunda diğer modellerde olduğu gibi standart malzemeler ile birlikte gelir. Bir adet Type-C şarj cihazının yanında, 3.5mm şarj bağlantı kablosu, bir adet silikon kılıf ile gelmektedir. Açıkçası bir kulaklığın olmaması üzücü.

Tasarım

OnePlus, 6T, tasarım konusunda sınırları zorlamıyor. Ama bu mutlaka kötü bir şeydir demek değil. Çeşitli akıllı telefon tasarımlarına benzer bir yapıya ev sahipliği yapıyor. Aslında beklenildiği gibi OnePlus 6T, Oppo R17 ve R17 Pro‘ya çok benziyor. Genel olarak, aynı metal çerçeveyi, cam kaplama tasarımını elde edersiniz.

Önceki modele göre ise 2 mm daha uzun ve yaklaşık %5 daha kalın, ayrıca biraz daha da ağır. Yine de, daha büyük bir batarya ve daha büyük ekran içerir. Ne yazık ki, koruma ve sağlamlık düzeyinde hala bir numara değil. Ancak, ön koruyucu cam katman, OnePlus 6’daki Gorilla Glass 5’e kıyasla daha iyi olan Gorilla Glass 6 malzemesinden yapılmıştır.

Ancak genel olarak sağlamlık konusunda bir sorun yaşanmamıştır. Ne bu modelde ne de önceki modellerde OnePlus ideal bir koruma sistemini bünyesinde barındırıyor. Teknik özellikler kısmında sağlamlık konusunda fazla bir bilgiye değinilmemiş olsa da, standart bir akıllı telefon sağlamlığı var diyebiliriz.

OnePlus 6T, halihazırda yansıtıcı bir Ayna Siyahı ve Gece Yarısı Siyahı‘nda mevcut renk seçeneklerine sahip. Bu biraz sıkıcı gelebilir, ancak ikisi aslında çok farklı görünüyor. Ancak OnePlus 6T McLaren sürümü gibi giderek farklı renk seçeneklerinin ortaya çıkmasının muhtemel olduğunu unutmayın.

Her iki arka panel rengi de hoş bir görünüme sahip. Ancak parlak olan Ayna Siyahı modeli kir ve yağ konusunda biraz daha hassastır. Parmak izleriniz üzerinde oldukça fazla belirgin görünür. Donanımsal açıdan ise oldukça hoş görünmesine rağmen kablosuz şarjı desteklememesi belki de en olumsuz özelliklerinden birisidir.

OnePlus 6T’nin arka tarafından açık bir şekilde eksik olan bir şey parmak izi okuyucu. 3.5mm ses girişi, IP derecesi ve kablosuz şarj, daha önce de belirtildiği gibi önemli eksiklikler olabilir. Ancak OnePlus, ekran altı parmak izi okuyucusu bu yıl için, diğer telefonlara bir ilham kaynağı oldu diyebiliriz.

Ekran içi parmak izi okuyucu nasıl çalışır?

Ekran içi parmak izi teknolojisine ayak uydurmanız biraz zaman alabilir. Okuyucu, yapısı gereği optik olduğundan ve alt kısmın birkaç santim üstüne yerleştirildiğini bilmelisiniz. Tam olarak belirli bir alanı kapladığı için en iyi sonucu elde etmek için, parmağınızı okuyucunun tam üstüne yerleştirmeniz gereklidir.

Ekranda dairesel bir animasyonla rahatça dokunmanız gereken yer belirir. Ardından biraz daha sert bastırmanız lazım, bunun sebebi parmağınızın biraz daha yayılmasını ve doğru tahmin yapmasını sağlamaktır.

Elbette, bu tip okuyucular hala geleneksel okuyucular tarafından sunulan hız ve hassasiyet seviyesinde değildir. Ancak OnePlus 6T üzerindeki UD parmak izi okuyucusunun, daha önce gördüğümüz uygulamalardan kesinlikle daha iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Parmağın yerleştirilmesi konusunda çok daha az seçici olan, bastırdığınız güç oldukça makul ve okuma doğruluğu neredeyse mükemmel. Hala biraz daha geliştirilmesi gereken tek şey hızdır.

Gözyaşı Damlası Çentiği

Ekran içi parmak izi okuyucuyu bir kenara bıraktıktan sonra, bir diğer 2018 yılı trendi olan çentiğe şöyle bir göz atalım. 2018 yılında en çok izlenen yollardan birisi ekranın oranını büyütmek oldu. Diğer telefonlardaki gibi büyük çentik yerine OnePlus, daha küçük bir çentiği sahneye çıkararak oldukça yüksek bir ekran oranına sahip oldu.

Telefona ilk baktığınızda biraz tasarım açısından çirkin dursa da, yine de fazla yer kaplamaması oldukça ideal bir seçim gibi duruyor. Tabiki bu durumu gizlemek için ayarlardan yardım alabilirsiniz. Sadece ekran üzerinde küçük bir delik gibi duran kamera sensörünü görebilirsiniz.

Yine de göreceli olarak küçük olan bu alan, 16MP selfie kamerasını, geleneksel sensörlerin tam bir dizisiyle, yani üçü bir arada ortam/mesafe/ RGB modüllerini bir arada sağlamayı başarır. Artı, kulaklık o bölgede de bir yerlerde. Yine de bildirim LED’i yok. Bu belli ki daha fazla ekran oranı elde etmek için vazgeçildi.

Kontroller

Söz konusu sıra kontrol tuşlarında. OnePlus 6T, standart akıllı telefonlarda bulunan güç ve ses kontrollerinin yanında ekstra bir tuşu bünyesinde barındırır. Ve kesinlikle özel bir yapay zeka destekli asistan tuşlarından daha iyi bir fonksiyonu vardır. Üç aşamalı mod seçici geçiş tuşu, bir yıl boyunca OnePlus tasarımları arasında en çok duyulan, ama fazla kullanılmayan bir tuş olarak kaldı. Cihazın sağ tarafında oldukça yükseğe yerleştirilmiş ve dokulu bir yüzey ve yazılım tarafından özelleştirilebilirlik ile oldukça etkileyici bir özelliği vardır.

Kullanımı oldukça sert olan mod anahtarının altında standart bir güç düğmesi bulunur. Güzel bir şekilde tanımlanmış ve rahatça basacak kadar geniş bir yapısı var. Diğer kenarda ise ses kontrol tuşları mevcut. Bütün tuşlar oldukça seri bir dokunsal geri bildirim sağlar ve resmen ordaki tık sesini hissedersiniz.

OnePlus 6T’nin üst kısmında sadece küçük bir ikincil mikrofon deliğine sahip. Yani oldukça boş. Alt kısım biraz daha seçenek söz konusu. Ancak yukarıda belirtildiği gibi 3.5 mm ses girişi yok. Bunun yerine, OnePlus çift ızgara estetiğine gitmeye karar vermiştir. Bunlardan sadece biri konuşmacıya ev sahipliği yaparken, diğeri ana mikrofon içindir. USB Tip-C portu hakkında da bilinmesi gereken nokta hala bir USB 2.0 veri bağlantısını barındırıyor olmasıdır. Çoğu kullanıcı için küçük bir sıkıntı, elbette portun hızlı veri aktarım oranları veya video çıkışı gibi herhangi bir ek özellikten yoksun olduğuna dikkat çekmekte fayda var.

OnePlus 6T - Kenar Tasarımları 1 - 3

OnePlus 6T – Ekran Özellikleri

OnePlus 6T’nin ekran kalitesi, iki katı fiyatı bulunan amiral gemisi telefonlar ile rakip olacak düzeydedir. Çapraz olarak 6.41 inçlik boyutu ile kesinlikle önceki modelden bir adım öndedir. Tabii ki, 19.5:9 en boy oranı nedeniyle bu ekran boyutunun tamamı eşit ya da evrensel olarak kullanılamaz.

Genel olarak dikey olarak kaydırılan UI bileşenleri için, listeler ve web sayfaları gibi oldukça iyi çalışır. Multimedya biraz farklı bir hikaye. Çözünürlük hala bu özel durumda, 2340 x 1080 piksel ultra genişliğinde FullHD‘de ayarlanmıştır. Bu hem maliyet tasarrufu sağlayan bir önlemdir hem de potansiyel olarak küçük bir pil tasarrufu sağlar.

OnePuls’in “sektördeki en parlak ekranlardan biri” iddialarını tam olarak yerine getirmeyi başaramasa da mükemmel bir panel. Bir OLED’de 453 nit gerçekten iyidir. Artı, mükemmel siyah oranı sayesinde, bu çok önemli sonsuz kontrastı elde edersiniz. Doğrudan güneş ışığı altında bile oldukça okunabilir bi ekran sunar.

OnePlus 6T – Batarya Ömrü

OnePlus 6T ve önceki model arasında hızlı bir teknik özellik karşılaştırması yaptığımızda, doğrudan dikkat çeken şey tabi ki batarya boyutu oluyor. 4000mAh kapasitesi bulunan bir artış. Telefon hali ile daha yüksek bir ekran oranı ve daha büyük bir boyu olduğunu göz önünde bulundurursak, bunun doğal bir yükseltme olduğunu söyleyebiliriz.

OnePlus 6T, batarya testinde 90 saatlik bir bekleme süresine sahip olmuştur. Özellikleri ve dayanıklılık derecesine bakıldığında, ekran testlerinde yapılan bireysel farklılık, yani web’de gezinme ve video oynatma, batarya kapasitesindeki artışla aynı oranda ilerlemiştir.

Batarya tüketim testlerinde elde edilen sonuçlara göre 3G konuşma 29sa 09dk, internette gezinme 12sa 04dk ve video oynatımı 15sa 40dk sürmüştür. Genel olarak değerlendirme yaparsak sonuçlar özelliklerine rağmen oldukça etkilidir.

Kutusunda gelen şarj aleti ile OnePlus 6T, 30 dakikada %0’dan %55’e kadar dolum oranı sağlamıştır. Tam bir şarj işlemi yaklaşık olarak bir saatten fazla bir sürede tamamlandı.

Performans

OnePlus 6T, donanımsal açıdan da farklılık yaratarak, bu yılın en son ki amiral gemiral gemilerinde bulunan Snapdragon 845 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Perfomans bakımından ziyade bu yonga setinin daha bir kaç yıl içerisinde trend olarak kalacağını unutmamalısınız. Qualcomm’un geliştirmiş olduğu bu yonga seti, performans bakımından oldukça yüksek bir hız sağlıyor.

Öte yandan, önceki model olan OnePlus 6 da aynı 10nm, Snapdragon 845 yonga seti ile desteklenmektedir.. RAM katmanları da hemen hemen hiç değişmedi, giriş seviyesi için 6GB ve üst seviye için 8GB olarak ayarlandı. Depolama bazı değişiklikler görmüştür, yani temel depolama değişkeni 64 GB değil, 128 GB’dir. Ayrıca depolama alanı telefonun ayrıntılı özelliklerinde UFS 2.1 yongaları 2 şerit kullandığı ifade edilmiştir. Bu özellik, performansı etkileyebilecek kadar daha hızlı depolama seçeneği sunduğu anlamına gelir.

OnePlus, performans bakımından OxygenOS’a sahip OnePlus 6T modeline özel yaklaşık 500 ayar yaptığını ifade etti. Bu özelliklerden biri olan Smart Boost, istediğiniz kadar uygulama açsanız bile daha az kullanılan arka plan uygulamalarını temizler. Şirket, bu uygulama yönetimi özelliğinin uygulama hızını yüzde 20 artırdığını söyledi. Yapılan testlerde de oldukça dikkat çekici olduğu gözlenlemiştir.

Oyun oynama testinde PUBG Mobile oyunu normal 6 ve 6T modelleri ile aynı anda başlatıldı. Ancak oyun 6T modelinde birkaç saniye daha hızlı yüklendi. OnePlus, bu özelliğin oyun uygulamaları ile sınırlı olduğunu söylüyor. Ancak Netflix’i her iki cihazda da başlattığınızda, 6T modelinin yaklaşık 6 saniye daha önce yüklendiğini görebilirsiniz.

6T’nin düşük olduğu yerlerden birisi ise, 2 dakikalık 4K videoyu Adobe Premiere uygulamasında 1080p’ye dönüştürürken fark edildi. Diğer amiral gemileri bunu 3 dakikadan kısa bir sürede gerçekleştirirken, Oneplus 6T modeli, görevi tamamlamak için 3:45 dakika harcadı.

Tüm amiral gemisi akıllı telefonların herhangi bir görevi hızlı bir şekilde yerine getirebilecek yüksek performanslı cihazlar olduğunu biliyoruz. Ancak bu telefonların hepsi çok pahalı. Hatta bütçe telefonu diyebileceğimiz iPhone XR modelinin başlangıç fiyatı 750 dolardan başlamaktadır.

OnePlus 6T Kamera Özellikleri

OnePlus, 6T’deki kamera donanımına fazla bir ayar yapmadı. Yeni model 6 gibi, 16 megapiksel ve 20 MP objektifli çift kamera kurulumu yer alırken ön tarafta 16MP selfie kamerasına sahip.

Ancak şirket, özellikle portrelerde ve gece çekimlerinde, fotoğraf kalitesini artırmak için bazı yazılım geliştirmeleri yaptı. Kamera önizlemesindeki alt menüden seçebileceğiniz yeni Gece modu, düşük ışık ayarlarında daha fazla ayrıntı yakalamak için pozlama süresini uzatır.

Ne yazık ki, bu pozlama, düşük ışıklı bir görüntünün kalitesini artırmak için pek bir şey yapmaz. Gece modu etkinken, çekim genel olarak daha parlak, ancak aynı zamanda aşırı pozlanmış görünüyor. Bundan dolayı ayrıntı ve kontrastı kaybediyorsunuz. Görüntü Gece modu olmadan daha iyi değil, ancak biraz daha az grimsi görünüyor.

Aşağıdaki örnekte Pixel 3, iPhone XR ve OnePlus 6T çekimlerini bir arada göreceksiniz. Piksel 3, mor ışıklardaki değişimi yakalar ve ayrıca merdiven üzerindeki siyah örümceklerin kontrastını da netleştirir. Canavar hayaletin gözleri ve elleri kırmızı, Pixel 3’ün çekimlerinde çok daha canlıdır. Ayrıca iPhone XR’nin çekimi daha gerçekçi – mor ve kırmızı tonlar, Pixel 3’ün sonuçlarında olduğu kadar kontrast olmasa bile gayet iyi görünüyor.

6T’da Gece modunda fotoğraf çekmek ve işlem yapmak için birkaç saniye bekler. Bu süre boyunca hareketsiz kalmak zorundasınız. Çekim yapmak için çok zamanınız yoksa, Gece modu o kadar da kullanışlı değil.

Şirket OnePlus 6T’nin Portre modunda iyileştirmeler yaptığını söyledi ancak görünüşe göre o kadar da iyi değil. 6T, Pixel 3 ve iPhone XR’de aynı açıdan ve mesafeden alınan aşağudaki çekimde, 6T genel olarak çok pürüzsüzdü. Piksel 3, bokeh etkisiyle daha iyi ayrıntıları yakaladı; Yapraklar, geçit ve arkadaki ağaç gövdesinin yarısı hala odakta noktasında yer alıyor, bulanıklaştırma söz konusu değil. XR modeli ile hem cildin renklerini hem de kapının arkasındaki çiçekleri keskinleştirmiştir. Ancak bokeh efektini oldukça güzel uygulamıştır.

Genel Değerlendirme

Artıları

Fiyat bakımından oldukça harika

OnePlus 6’dan daha büyük, daha parlak ve genel olarak daha iyi ekran. Tabi ki de daha küçük bir çentik

20W özel hızlı şarj ile OnePlus 6’dan daha büyük batarya

OnePlus 6’dan daha büyük temel depolama (128 GB)

Kullanışlı ekran içi parmak izi okuyucusu – hiç olmadığı kadar hızlı ve doğru.

Oxygen OS’de stok görünümü var, ancak daha fazla özellik sunuyor ve akıcı bir şekilde kullanım deneyimi sunuyor.

Kamera, OnePlus 6’daki aynı donanım kurulumunda birkaç yazılım geliştirmesi gördü. Gece modu önceki modele göre daha iyi.

Eksileri

Uygun bir telefoto ya da ultra geniş kamera söz konusu değil

Hala resmi IP sertifikası yok. Ayrıca stereo hoparlör bulunmuyor

MicroSD yuvas, kablosuz şarj, kutuda kulaklık yok.

OnePlus 6T, OnePlus 6 ile karşılaştırıldığında kesinlikle tam anlamıyla farklı bir cihazdır diyemeyiz. Depolama alanında farklılığa gidilmesi bu cihaz için iyidir diyebiliriz. Ancak satın alma konusunda iyi düşünmeniz gerekmektedir.

Daha büyük bir ekran oranı, daha küçük bir çentik ve diğer amiral gemilerine göre oldukça ucuz maliyeti ile, ideal bir telefondur. Yorum ise tamamiyle sizin.