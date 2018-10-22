OnePlus 29 Ekim tarihinde resmi tanıtım etkinliğini düzenlemeden önce şirketin CEO’su amiral gemisi modelinin kamerasını kullanarak bir çekim örneği paylaştı. Kameranın özellikleri hala bilinmiyor ancak OnePlus 6T kamera çekim örneği akıllı telefonun güçlü bir kamera özellikleri ile geleceğini gösteriyor.

OnePlus 6T kamera çekim örneği düşük ışık ile ne kadar iyi kameraya sahip olduğunu vurgular. Yakın tarihli bir rapor OnePlus 6T’nin özellikle düşük ışık koşullarına göre uyarlanmış bir gece modu ile geleceğini belirtmişti. Kameradaki filigranlardan akıllı telefonun çift kamera kurulumuna sahip olacağını anlayabiliriz. İkinci kamera ise büyük olasılıkla geniş açılı bir kameradır.

OnePlus 6T kamera çekim örneği dışında ayrıca akıllı telefonun Snapdragon 845 yonga seti tarafından çalıştırılacağı açıkça belirtilmişti. Muhtemelen daha iyi fotoğraf çekmek için AI optimizasyonları ile birlikte gelen Android 9.0 tabanlı OxygenOS 9.0 ile desteklenecek. Ayrıca geniş bir hafıza depolama özelliği ile gelmesi bekleniyor. Temel değişken 6 GB RAM ve 128 GB yerel depolama barındırdığı söyleniyor. Ayrıca 8GB RAM ve 128 GB depolama çeşidi. ve 8 GB+256 GB sürümünün de var olacağı düşünülüyor.