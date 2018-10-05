OnePlus 6T modeli hala resmi olarak satışa sunulmamasına rağmen hakkında bir çok sızıntı haber çıkmıştı. Ancak bunların birçoğu hakkında resmi açıklama yapılmamıştı. Medyaya sızan haberler arasında amiral geminin tasarımı, OnePlus 6T koruyucu kılıfları dahil olmak üzere bir çok konu vardı.

Telefona ait koruma kılıflarının çeşitli olması onu biraz daha çekici hale getiriyordu. Sonunda Olixar markalı OnePlus 6T kılıflarını listeleyen bir sitede Mobile Fun tarafından sızdırılan tasarımlar yayınlandı.

Kılıflar, cihaz hakkında bildiklerimize gerçekten yeni bir şey eklemiyor. Ama bize OnePlus 6T‘nin güzelliğini hatırlatıyor. Teknik çizimler ise önceki sızıntılardan ve söylentilerden edindiğimiz bilgileri tekrarlamaktadır. Bunlardan biri su damlası çentiği bulunması ve diğeri ise arka parmak izi okuyucusunun olmamasıdır. Ancak unutmamak gerekir ki OnePlus 6T’nin bir ekran üzerinde bir parmak izi sensörü ile satışa sunulacağı zaten doğrulanmıştı.

OnePlus 6T aynı zamanda önceki modelde olduğu gibi arkada bir çift kamera kurulumuna sahip olacak. Maalesef cihazda 3,5 mm‘lik bir ses girişi olmayacak. Amiral gemisi aynı zamanda bir Snapdragon 845 yongasetine ve 8GB RAM‘e sahip olacak.