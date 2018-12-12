OnePlus 6T McLaren Edition, yüksek RAM’i, üst düzey performansı ve yeni hızlı sarj teknolojisi ile akıllı telefon dünyasında ön plana çıkmayı başaran nadir telefonlardan diyebiliriz.

OnePlus, daha önce Porsche Design ve Lamborghini sürümlerini piyasaya süren Huawei ve Oppo‘nun adımını takip ederek, sınırlı sayıda üretti.

Diğer otomobil markalı akıllı telefonlar ile OnePlus 6T McLaren Edition arasındaki fark, daha ucuz ve daha hoş bir özel baskı telefonu olması.

McLaren Edition’da birkaç yeni özelliğe sahip olsa da, bu akıllı telefonun çoğu özelliği standart OnePlus 6T ile aynı.

OnePlus 6T McLaren Edition – Çıkış Tarihi ve Fiyatı

OnePlus 6T McLaren Edition piyasaya çıkış tarihi 13 Aralık olarak planlanmıştır. Henüz Türkiye’ye gelmese de Avrupa’daki birçok pazara ulaşacak. Bu sayede pasaporta işletip satın alabilirsiniz.

OnePlus 6T McLaren Edition fiyatı, standart OnePlus 6T’nin 8GB+256GB üst özellikli sürümünden yaklaşık 70 Dolar fazladır. Yani 699 Dolar üzerinden fiyat etiketine sahip olmuştur.

Huawei’nin Porsche Design ve Oppo’nun Lamborghini baskı cep telefonlarının fiyatı ile karşılaştırıldığında, OnePlus 6T McLaren Edition’ın fiyatı nispeten biraz yüksektir. Ancak sağlanan güncellemeler nispeten azdır.

Tasarım ve Ekran

Boyutsal olarak OnePlus 6T McLaren Edition, standart 6T ile aynı boyutlara sahip, 157.5 x 74.8 x 8.2mm’dir. Kenarlarında güç/kilit tuşu, ses kontrol tuşu, sessize alma kaydırıcısı vardır. Alt tarafında ise USB-C bağlantı noktası bulunur. Fakat 3.5mm kulak girişi mevcut değil.

Buradaki fark McLaren’in imzası olan ‘Papaya Orange’ renginin alt kenarlara doğru alev şeklinde yayılması ve üstlere doğru giderek siyahlaşması. Oldukça çekici bir hal olmasına yardımcı oluyor.

Göz alıcı bir tasarımın yer alması telefonu bir adım öne çıkarmaktadır. Arkada bir McLaren logosu yer alıyor. Cam kaplamanın altında ise yarış arabalarında kullandığı malzemeye benzer şekilde bir renklendirme yer alıyor. Kamera kurulumunun etrafında karbon fiber benzeri bir desende var.

Söz konusu ekran olunca OnePlus 6T McLaren Edition, aynı 6T modelindeki gibi üst kısımda bir su damlacı çentiğine ev sahipliği yapan 6.41 inç FullHD ekrana sahip. Parlak, net ve ekranın içinde parmağınızla elinizin kilidini açmanıza yardımcı olan ekran içi parmak izi tarayıcısı mevcut.

OnePlus 6T McLaren Edition - Ön Çekim Görüntüleri 1 - 8

Güç ve Performans

OnePlus 6T McLaren Edition’ın 10GB RAM’i var. Bu boyutta bir RAM’in yer aldığı dünya çapındaki pazarlarda yer alan ilk akıllı telefon olacak. Ancak 10GB RAM ilk defa bu telefonda yer almadı. Xiaomi Mi Mix 3 daha öncesinden bu rekoru elde etmişti. Fakat Xiaomi sadece sınırlı pazarlarda yer alırken, bu dünya çapında piyasaya sürülecek.

RAM’in artırılması çoklu görevlerin ve ağır program görevlerinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Bunların yanı sıra performansın artmasına olanak sağlarken, bir yandan da bu durumun bir sınırının olduğunu bilmek gerekir.

Sonuçta 2018’in en iyi performans gösteren akıllı telefonlarından bazıları sadece 4GB RAM’e sahipti. Hatta bunlardan bazıları iPhone XS, XS Max, Google Pixel 3, Pixel 3 XL ve Samsung Galaxy S9 modelleridir. En iyi telefonlar olmasına rağmen sonuçta onlarında performans kusurları mecvuttu. Bu yüzden bu kadar büyük RAM’in olması telefonda performans kusurunun olmadığı anlamına gelmiyor.

Tüm bu RAM’in yanında Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga seti de bulunuyor. Bu da OnePlus 6T McLaren Edition’ın herhangi bir ağır program görevlerini rahatlıkla yapacağı anlamına geliyor.

Elbette Android 9 Pie işletim sistemi, telefonda her hangi bir kasımaya sebep olmuyor. Seri bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Ancak ilk kullanımda gözle görülür bir fark olduğunu söyleyemeyiz. Elbette, ekstra RAM’in bir fark yaratıp yaratmadığını göreceğimiz, derinlemesine inceleme sürecimizdeki OnePlus 6T McLaren Edition’ı sizlere detaylı anlatacağız.

Pil Ömrü ve Kamera

Aynı büyüklükte ekran, aynı yonga seti, aynı tasarım ve aynı boyutta pil ile, OnePlus 6T McLaren Edition’ın pil ömrünün standart 6T ile eşit olmasını bekliyoruz. Bundan dolayı tam doluluğu olan bir bataryanın bir günü rahatlıkla geçirebileceğini ifade edebiliriz.

McLaren Edition sarj konusunda RAM’inden dolayı biraz sıkıntı çıkarabilir ama Warp Charge 30 teknolojisini barındırması, telefona bir adım daha öne çıkarıyor. Standart OnePlus 6T modelinde ki Dash Charge ile 30 dakikalık şarjı, Warp Charge 30, 20 dakika yapmıştır. Yani hızlı sarj teknolojisine daha da hız getirmişlerdir.

Geleneksel kırmızı şarj kablosunu geride bırakarak, McLaren Edition, papaya turuncu kablo ile karşımıza geliyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, OnePlus 6T McLaren Edition modelinde, standart 6T ile birçok özelliği paylaşıyor. Bunlar arasında kameraları da yer alıyor. Arka tarafta 16MP + 20MP çiftli kamera kurulumu bulunurken, ön tarafta 16MP selfie kamerası yer alıyor. Kapsamlı OnePlus 6T incelememizde nasıl performans sergilediklerini daha iyi öğrenceksiniz.

Ön Değerlendirme

OnePlus 6T McLaren Edition, daha fazla RAM ve hatta daha hızlı şarj ile standart 6T’yi geride bırakır. Hatta çok sayıda amiral gemisi akıllı telefonun özelliklerine sahip göz alıcı bir akıllı telefon. Daha pahalıya mal oluyor. Ancak fiyat artışı diğer otomotibil markalı telefonlardan gördüğümüz kadar fazla değildir.

Bu telefon, özel bir tasarım cihazıdır. Yani sınırlı sayıda mevcut olacaktır. Ancak OnePlus 6T McLaren Edition’ı satın alırsanız, sizi hayal kırıklığına uğratma olasılığı yoktur.