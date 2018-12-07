Uzun süredir hakkında birçok sızıntı haberin paylaşıldığı OnePlus 6T McLaren Edition modelinin 11 Aralık’ta tanıtımı yapılacağı ifade edilmişti. Fakat bu gerçekleştirilmeyecek. Ancak yeni bir sızıntı haber, telefonun neye benzediğini ve heyecan verici yeni bir özelliği ortaya çıkardı. Sızın haberde, telefonun resmi teknik çizimlerini içeren bir dizi görsel yayınlandı.

Tasarımla ilgili olarak OnePlus 6T McLaren Edition, normal OnePlus 6T‘den farklı görünmüyor. Ekranında aynı su damlası çentiği ve alt kısımda bir parça çerçeveye sahip. Ancak arka kısmını çevirdiğinizde bunun gerçekten özel bir sürüm olduğunu anlıyorsunuz.

Arka camdan yapılmıştır. Ancak camın içi kevlardan yapılmış gibi görünmesini sağlayan bir tasarıma sahiptir. Altta başlayıp yanlara gittiğinde sönen turuncu bir boya işi de var. Çift arka kamera kurulumunun düzeni değişmemiş, Sadece OnePlus logosunun konumu da değişerek McLaren logosu yerleştirilmiştir. Bunların yanı sıra telefonun hala bir kulaklık girişi yok.

OnePlus 6T McLaren Edition 1 - 3

Şayet tasarımı sizi çok heyecanlandırmadıysa, o halde donanımsal özelliklerine şöyle bir göz atalım.

McLaren Edition, 10GB RAM ile gelecek! Bu bellek seçimi OnePlus telefonlar için bir ilk. Ayrıca 256GB depolama alanıyla eşleştirilecek. Bununla birlikte en büyük eklenti, OnePlus 6T’den farklı olarak daha hızlı şarj teknolojisiyle gelecek.

OnePlus buna Warp Charge 30 diyor. Yaklaşık 20 dakikalık sarj ile bir günlük güç depolanmış olacak. Dash Charge ile karşılaştırıldığında 10 dakika daha hızlıdır. Dolayısıyla, Dash Charge 30 dakika içinde% 60’a varan oranda verirse, Warp Charge 30 bu sayıya sadece 20 dakikada ulaşmanızı sağlar.