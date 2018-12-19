OnePlus 6T McLaren sürümünün ilk resmi satışı, iki gün önce olmuştu. Bu gün ise telefonun satış verileri yayınlandı. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. Bütün özellikleri ile premium düzeyde olan bu cihaz, Jingdong alışveriş sitesi üzerinde yaklaşık olarak 60 saniyede tükenmiştir. Bundan dolayı da hafta boyunca JD.com üzerinde en iyi performans gösteren akıllı telefon ödülünü kazandı.

Ayrıca bu gün ise OnePlus resmi olarak OP6T McLaren’in özel versiyonunun da 25 Aralık sabahı saat 10: 00’da satışa sunulacağını açıkladı. OnePlus 6T McLaren sürümü, 14 Aralık’ta Shenzhen’de piyasaya sürülmüştü.

Bu özel sürüm, çok katmanlı bir kaplamaya sahiptir ve arkasında sportif bir yarış arabası kaplaması gibi karbon fiber doku barındırır. Aynı zamanda “McLaren” logosuna ve bir süper spor araba gibi çift ultra ince çizgisi vardır. Bu akıllı telefon, spor otomobiller gibi hızlı olması nedeniyle “hızı” vurgular.

Bu akıllı telefonun ana yapılandırmasına bakıldığında, OnePlus 6T McLaren sürümü, 2340×1080 ekran çözünürlüğüne sahip bir 6.41 inçlik su damlası ekranı kullanıyor. 10GB RAM ve 256GB dahili depolama ile birleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ile çalışıyor. Kamera bölümünde ise, selfie için 16MP kemaranın yanı sıra 16MP + 20MP çift arka kamera kurulumu var. Bu akıllı telefonun öne çıkan en büyük özelliği, yükseltilmiş Warp flaş şarjını destekleyen 3700 mAh bataryaya sahip olmasıdır.

Telefon hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz, OnePlus 6T McLaren Edition – Ön İnceleme yazımıza göz atabilirsiniz.