OnePlus 6T Parmak İzi Okuyucusu Özellikleri

OnePlus 6T için 30 Ekim tarihinde düzenlenecek resmi açılışa oldukça kısa bir süre kalmasına rağmen OnePlus ekran parmak izi okuyucusu hakkında yeni bilgileri ortaya çıkardı. Sonik tabanlı sensör yerine optik tabanlı sensöre sahip olacak telefonun parmak izi okuma süresi daha da hızlanacak, hatta daha yüksek doğruluk oranı ile karşımıza çıkacak.

Şirketin yaptığı açıklama sadece parmak izinin yüksek doğruluk oranı ya da daha hızlı okuma süresi hakkında değildi. Temel amaç ekranın üstünde yer alan parmak izi modülü hakkında bilgilendirme yapmaktır. Sonik sensörlere nazaran optik sensörler daha iyi çalışır ama bazı şirketler bu durumu benimseyemiyor. Örneğin Vivo Nex S optik tabanlı sensör kullandı ancak beklenildiği gibi çok da yoğun ilgiyle karşılanmadı. Dolayısıyla OnePlus’ın daha iyi sonuçlar elde etmek için aynı teknolojiyi başarılı bir şekilde karşımıza çıkarıp çıkaramayacağı merak konusudur.

İkiside BBK International ile çalışmalarına rağmen Vivo ve OnePlus çok farklı bir felsefe ve amaç üzerinde ilerlemektedirler. Bu yüzden Vivo Nex S performansını veya özelliklerini OnePlus 6T ile karşılaştıramayız.

OnePlus 6T Özellikleri

OnePlus 6T 6/8GB RAM modülleriyle Qualcomm Snapdragon 845 SoC tarafından desteklenecektir. Maalesef telefonda 3,5 mm’lik ses girişi olmayacak. Hızlı şarj teknolojisine sahip 3700 mAh bataryaya sahip olacaktır. Ayrıca OnePlus 6T’nin yeni bir perakende kutuda gönderilmesi bekleniyor.