Akıllı telefon dünyasının yeni amiral gemisi modellerinden biri olacak olan OnePlus 6T akıllı telefonları için sayılı gün kaldı. Yeni akıllı telefonların özelliklerinin neler olacağı konusunda şimdiden önemli bilgiler paylaşılmış durumda. 29 Ekim’de resmi olarak tanıtılacak olan yeni akıllı telefon modelinin son olarak ise renk seçenekleri ortaya çıktı.

Telefonların nasıl fark yaratacağının en büyük kanıtı olarak gösterebileceğimiz yeni renk seçenekleri ise çok ses getirecek gibi duruyor. Öyle ki tek düze renk seçenekleri yerine, değişken özelliklere sahip bir seri göreceğiz.

OnePlus 6T Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Yeni akıllı telefonların değişken renk sistemine sahip olacağına ilişkin bilgiler var. Degrade renk olarak bilinen, renk geçişleriyle öne çıkacak olan akıllı telefonların, Huawei modellerinde yer alan sisteme benzer bir sistemle karşımıza çıkması muhtemel gibi gözüküyor.

Telefonların renk kısmında ne kadar farklı seçenekler sunacağı konusunda ise iddialı açıklamalar var. Buna göre yeni seri akıllı telefonlarda tam 18 farklı renk versiyonu görmek mümkün olacak. Geçişli renk sisteminde bu kadar fazla seçenek sunulacağı iddiası şimdiden heyecan yaratmayı da başardı.

OnePlus 6T renklerinin tam olarak ne olacağı konusunda kesin açıklamalar yok. Buna karşın söz konusu akıllı telefonların çift renkli yapısının rakiplere bir hayli göz dağı vereceği söylenebilir. Yeni akıllı telefonların tam olarak hangi renkleri sunacağı konusunda ise 2 gün sonra net bilgiler ortaya çıkacak.

Telefonların 29 Ekim tanırımı sonrasında ortaya çıkan tüm detaylarını ve bu yeni renkleri sitemizden paylaşacağız. Tanıtım sonrasında netlik kazanacak ancak bu renklerin hepsinin sunulup sunulmayacağı da kesin değil. Yani ortaya çıkan 18 renk seçeneğinin tamamı gelmeyebilir. Sınırlı sayıda renk seçeneği kullanıcılara sunulabilir. Bunlar için detayları da tanıtımla göreceğiz.