Amiral gemisi canavarı serilerinin yeni üyesi olmasını beklediğimiz OnePlus 6T akıllı telefonları için geri sayım başladı. OnePlus 6T akıllı telefonlarının çok kısa bir süre sonra tanıtılması bekleniyor. Birkaç kez etkinlik tarihi değişen akıllı telefonların, son olarak 29 Ekim tarihinde tanıtılacağı açıklanmıştı. Şimdi ise yeni akıllı telefon modellerinin özellik sayfası ortaya çıktı.

Resmi internet sitesinde yer alacak olan teknik sayfanın sızdırılması ise OnePlus 6T akıllı telefonları için tüm detayları bir kez daha ortaya çıkarmış oldu. Sızdırılan sayfa sonrasında kesinlik kazanan özelliklerden söz edelim.

OnePlus 6T Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefonların özelliklerinin neler olacağına ilişkin sık sık paylaşımlar yapıyoruz. Aslında bu modelin özellikleri, geçen hafta da sızdırılmıştı. Şimdi ise yeni modelin özellikleri bir nevi doğrulanmış oldu. Sadece akıllı telefonların özellikleri kısmında değil, fiyat kısmında da detaylar ortaya çıkmış oldu.

Buna göre yeni seri akıllı telefonların içerisinde beklendiği gibi Snapdragon 845 işlemcileri kullanılacak. 8 GB RAM bellek miktarıyla beraber gelecek olan akıllı telefonun depolama alanı kısmında da 128 GB depolama alanı sunulacağını söylemek gerekiyor. Özellik sayfasında yer alan detaylar bu şekilde.

Ekran kısmına geçtiğimiz zaman ise biraz daha farklı bir model göreceğiz. Üst kısımda su damlası çentik alanına sahip olan akıllı telefonun 6.4 inçlik bir panele sahip olduğunu göreceğiz. Telefon 19.5:9 ekran oranı sunmasının yanında 2340 X 1080 piksel değerinde de çözünürlük sunacağından söz ediliyor.

Ekran teknolojisi kısmında ise Optic AMOLED adı verilen sistem karşımıza çıkacak. 16 MP + 20 MP değerinde arka kamera ile ön kısımda da 20 MP değerinde ana kamera kullanacak olan OnePlus 6T, kulaklık girişinden de mahrum kalacak.

Yeni modelin fiyatları konusunda ise yine önemli bilgiler söz konusu. Telefonların 6 GB RAM bellek kullanan modellerinde 559 Euro gibi bir fiyat sunulacağından söz ediliyor. 8 GB RAM bellek miktarına sahip olan ikinci modelde ise 689 Euro gibi bir fiyattan söz ediliyor. Bunların netlik kazanacağı tanıtım ise 29 Ekim tarihinde yapılacak.