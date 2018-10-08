OnePlus 6T Satış Tarihi Belli Oldu

OnePlus 6T telefonu 17 Ekim tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniliyordu. Ancak daha öncesinde telefona ait teknik çizimler, sızıntı haberleri ve basın görüntüleri zaten yayınlanmışt. Telefon bir dahili parmak izi okuyucusuna, 3.5 mm‘lik bir kulaklık girişine ve önceki OnePlus 6 modelinden % 10 daha büyük bir bataryaya sahipti.,

Hindistan Amazon listesi sayesinde telefonun 30 Ekim tarihinde piyasaya süreleceği hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı. Bu tarih ön siparişlerin sona ermesini ve aynı zamanda da satış mağazalarında yerlerini alacağının göstergesidir.

Her iki şirket de aynı uluslararası ticaretin bir parçası olduğu için OnePlus 6T telefonu ve Oppo R17 telefonunun bir çok ortak noktası var. Selfie kamerası su damlası çentiğinin içerisinde 6.41″ AMOLED ekrandadır. Arka tarafında ise dikey konumlandırılmış bir çift ana kamera ve son olarakta LED flaşa sahiptir.

Genel özellikleri; çip seti en son üretilen Snapdragon 845 yongasetidir. 6 GB ve 8 GB RAM olmak üzere iki seçenekte satışa sunulacaktır. İki renk seçeneğine vardır. Arka tarafında metal yada cam kaplama bulunur. Kablosuz şarj özelliği yoktur. Diğer her şey OnePlus 6 ile neredeyse aynıdır. Ses tuşları solda, güç tuşu sağdadır. Hoparlör ve USB-C portu alttadır.