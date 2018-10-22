OnePlus 6T pazartesi günü açıklanacak, ve yakında satışa sunulacak. Eğer eski telefonunuzdan sıkıldıysanız ama eski telefonda yer alan bilgilerinizi kaybetmekten korkuyorsanız endişelenmenize hiç gerek yok. Çünkü OnePlus 6T Switch uygulaması yeni güncelleme aldı, ve işinizi oldukça kolaylaştıracağa benziyor.

En iyi Android sürümlerinden birisi ile desteklenen bu akıllı telefonun en güzel ve yeni özelliği uygulama verilerinizi yedekleyecek olmasıdır. Hatta diğer Android akıllı telefonları da bu uygulamayı kullanabilir. Fakat OnePlus 6T için tasarlanan bu uygulama telefonunuzda sorun çıkarabilir.

Switch uygulamasının son sürümü eski duvar kağıdınızı ve uygulama düzeninizi de kopyalayacaktır ancak bu sadece OnePlus modelleri ile çalışır.

OnePlus Switch uygulamasını Play Store‘dan indirebilirsiniz. Eğer bir OnePlus telefon kullanıyorsanız, telefonunuzda zaten yüklü bir şekilde gelecektir.