Akıllı telefonlarda yeni bir dönem başlatması beklenen OnePlus 6T akıllı telefonları sonunda tanıtıma çıktı. Yaklaşık 1 aydır konuştuğumuz yeni akıllı telefon modelinin özelliklerinin neler olduğunun kesinleşmesi, bu model ile ilgili tüm detayları da ortaya çıkarmış oldu. Sözü uzatmadan OnePlus 6T akıllı telefonlarının neler sunduğu konusunda da tüm detaylardan söz edelim.

OnePlus 6T Tasarımı Nasıl Geldi?

Yeni akıllı telefonları tasarım kısmında önemli bir değişiklikle geliyor. Bu zamana kadar paylaşılan görsellerde de ortaya çıkan bilgilerde olduğu gibi su damlası çentik alanı kullanılmış durumda. Ön kısımda su damlası çentik alanına sahip olan akıllı telefonun, geri kalan kısımları ekrandan oluşmuş. Parmak izi sensörleri için de özel bir alana yer verilmemiş.

Arka kısma geçtiğimiz zaman ise yeni seri akıllı telefonların çift arka kamera kullandığını göreceğiz. Üst üste sıralı olan çift arka kameranın dışında arka kısımda çok fazla bir fark olduğunu söylemek mümkün değil.

OnePlus 6T Ekran Özellikleri

Su damlası çentik alanıyla kendisini gösteren ekranın özelliklerinden söz edelim. Yeni modelde oldukça iddialı bir ekran söz konusu. 6.4 inç boyutunda bir panele sahip olan ekranda Full Optik AMOLED teknolojisine yer verilmiş. Oldukça büyük olan ekranın 2340 X 1080 piksel değerinde de çözünürlüğü var.

Ekran kısmında dikkat çeken bir başka detay da bu bölümün parmak izi sensörlerine sahip olması. Ekrana gömülü parmak izi sensörlerini kullanan akıllı telefon, oldukça kolay algılanabilen bir parmak izi sistemiyle dikkat çekiyor.

OnePlus 6T Teknik Özellikler

Amiral gemisi akıllı telefonlar içerisinde fark yaratmasını beklediğimiz OnePlus 6T modelinin Snapdragon 845 işlemcileri dikkat çeken ilk kısım. Bunun dışında 6 ve 8 GB RAM bellek olmak üzere iki farklı RAM bellek miktarı da seçilebiliyor. Tabii ki bu seçime göre depolama alanı da değişiyor.

128 GB ve 256 GB seçenekleri açıklanan depolama alanı seçenekleri oldu. Pil kısmında ise 3700 mAh değerinde bir batarya kullanılmış.

OnePlus 6T Kamera Özellikleri

Yeni akıllı telefonların kamera kısmına geçelim. Kamera kısmında 16 MP değerinde f/1.7 diyafram açıklığına sahip bir kamera ve 20 MP değerinde f/1.7 diyafram açıklığında olan ikinci bir kamera bulunuyor.

İki arka kamerayla beraber 480 fps değerinde ağır çekim özelliğini kullanmak mümkün. Ön kamera kısmında ise 16 MP f/2.0 diyafram açıklığında bir kamera kullanılıyor. Nightspace özellikli kameraların ana modele göre daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Fiyatlar Neler?

OnePlus 6T akıllı telefonları için açıklanan fiyatlardan söz edelim. 6 GB model için açıklanan fiyat 549 dolar. 8 GB 128 GB depolama alanı kullanan model için açıklanan fiyat ise 579 dolar. Son olarak 8 GB + 256 GB depolama alanı kullanan model ise 679 dolar olarak açıklandı. Satışlar 6 Kasım tarihinde başlayacak.