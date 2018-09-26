OnePlus 6T Tasarım ve Ana Detaylar İlk Kez Açıklandı!

17 Ekim de piyasaya çıkması beklenen OnePlus 6T, aynı OPPO R17 gibi bir ekran tasarımı ile dizayn edileceği düşünülüyor. OnePlus 6T arka tasarımı olarak da, OnePlus 6 ile neredeyse aynı şekle sahip. Ancak arkası için tasarlanmış bir parmak izi okuyucusuna sahip olmayacağı düşünülüyor. Bunun temel sebebi ise, Çinli üreticinin ekranın iç kısmına dizayn edilen parmak izi okuyucusuna sahip olacağını belirten açıklamasıyla birlikte ortaya çıktı. Bugün, popüler karşılaştırmalar üzerine yorum yapan @OnLeaks, tasarım ve anahtar detaylarını ortaya çıkarmak için bir Hint yayınla işbirliği yaparak OnePlus 6T’nin 360 derecelik incelemesini paylaştı.

OnePlus 6T, OPPO R17 ve OPPO F9 gibi bir su damlası çentik ekranı ile donatılacağını fikrini ortaya koyuyor. Bu nedenle, akıllı telefonun OnePlus 6‘dan daha yüksek bir ekran alanına sahip olması bekleniyor. Telefonun arka tarafı, üst yarıda, şirketin logosu barındıran dikey olarak hizalanmış bir çift kamera kurulumuna sahiptir.

Arkasından bulunan normal parmak izi tarayıcısının kullanılmaması dışında, Çinli firma 3,5 mm’lik kulaklık jakını da çıkardı ve bu durum OnePlus hayranlarını çok memnun etmedi. Telefonun ölçüleri 157,5 x 75,7 x 8,2‘dir ve kalınlığı kamera yüksekliği ile birlikte 8.6 mm’ye çıkar. OPPO R17 boyut olarak OnePlus 6T ye oldukça benzemektedir. OPPO R17, 157.5 x 74.9 x 7.5mm‘lik bir boyuta sahiptir. Bu nedenle, ileride satışa sunulacak olan OnePlus telefonun OnePlus 6 gibi 6.4 inç AMOLED ekrana sahip olması muhtemeldir.

Söylentilere göre, OnePlus 6T‘nin 6,5 inçlik Optik AMOLED ekranı, 1080 x 2340 Full HD + çözünürlük ve 19.5: 9 en boy oranı için mağazalardaki yerlerini alacaktır. Gorilla Glass 6 ekran korumasına da sahip olduğu da düşünülmektedir.