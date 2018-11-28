Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus geleneksel olarak her yıl iki amiral gemisi cihazını piyasaya sürüyor. Yılın ilk yarısında daha çok standart bir model ile karşımıza gelirken, ikinci yarısında T modelini OnePlus severlere ulaştırıyor.

Ekim ayında OnePlus 6T modelinin duyurulmasına rağman Mayıs 2019’da tanıtımı yapılması beklenilen OnePlus 7 modeli hakkında daha çok söylenti söz konusu oldu. Bizde elimizden geldiği kadar 2019 yılında mağazalardaki yerini alacak olan bu model hakkında, bu zamana kadar orta çıkan bütün söylentileri, özellikleri ve sızdırılan bilgileri bir arada paylaşmaya karar verdik.

İşte! Şimdiye kadar ki ortaya çıkan bütün OnePlus 7 söylentileri:

OnePlus 7 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Mayıs veya Haziran 2019

OnePlus 6 modeli 21 Mayıs 2018’de piyasaya sürülürken, OnePlus 5 modeli 11 Haziran 2017’de tanıtımı yapılmıştı. Bundan dolayı OnePlus 7 için Apple gibi standart bir aya sahip olmadığıdan, kesin bir tarih öngörmek biraz daha zor.

Genel olarak diğer standart modellerin çıkış tarihine baktığımızda OnePlus 7 modelinin, Mayıs ortası ile Haziran 2019 ortası arasında bir tarihte yayınlanmasını bekliyoruz.

OnePlus 6T modeli tanıtılmadan önce şirketin 15 Ocak’ta bir tanıtım etkinliği yapacağı internete sızdırılmıştı. Ancak burada OnePlus 7’nin değil de farklı bir serinin tanıtılmasını düşünüyoruz.

Söz konusu fiyat olduğunda ise 499 Pound’dan satışa sunulan OnePlus 6T modelinden daha ucuz olması söz konusu değil. Bu yüzden 550 ila 650 Pound arasında bir fiyata sahip olacağını tahmin etmekteyiz.

Tasarım ve Ekran

Kenardan kenara ekran?

Premium yapı kalitesi

Ekran içi parmak izi sensörü

QuadHD çözünürlük?

Telefonlar için genellikle konsept tasarım yapan Ben Geskin, Twitter hesabı üzerinde OnePlus 7 modelinin bazı teknik çizimlerini yayınlamıştır.Ancak telefonun tam olarak belirli bir tasarımını gösteren kaynak resim henüz yayınlanmamıştır.

Paylaşılan görselde, kenardan kenara ekrana sahip bir telefonun tıpkı Samsung Galaxy S10 ile gelmesi planlanan bir Infinity-O ekranı ile gelmesi düşünülüyor. Yani selfie kamerası ekranın üst köşesinde yer alan küçük bir delikte bulunacak.

Geskin, cihazın arka paneli için herhangi bir konsept oluşturmadı. Ancak OnePlus 6T gibi premium tasarımın olması ve muhtemelen cam kaplama bir arka panelin olması bekleniliyor.

Ancak OnePlus’ın ekran bir delik açıp kamerayı oraya yerleştirme fikri belki değişiklik gösterebilir. Şirket, Honor Magic 2 ve Oppo Find X gibi bir kamera yukarı çekebilir. Yani sürgülü bir sistem getirebilir.

OnePlus 6T, ekran içi bir parmak izi sensörüne sahiptir. Bundan dolayıda OnePlus 7 için de aynısının olması düşünülüyor. Aynı boyutta bir ekranda söz konusu olabilir. Bu yüzden 6.4 inçlik ekranın yanı sıra daha büyük bir OLED panelinde olması muhtemeldir.

OnePlus 7 için donanım özellikleri neler olacak?

Muhtemelen Qualcomm Snapdragon 855

6 yada 8GB RAM?

Beklenilen batarya kapasitesi en az 3700mAh

OnePlus başlangıçta akıllı telefonlarını bir amiral gemisi olarak pazarladı. Orijinal modelden bu yana, şirket Samsung ve Sony gibi markaların akıllı telefonlarıyla aynı donanımı kullandı. Fakat fiyatları neredeyse onların yarısıdır.

Bu nedenle, OnePlus 7’nin en son Qualcomm yonga seti ile birlikte geleceği, artı bu da bol miktarda RAM tarafından desteklenen, Snapdragon 855 olduğu tahmin ediliyor. OnePlus 6T, 6GB ve 8GB RAM seçenekleri ile 128 GB ve 256GB depolama modellerine sahiptir, bu yüzden bu özelliklerin en azından OnePlus 7 için de olması bekleniliyor.

Ayrıca OnePlus 7 modelinde olması beklenilen bir diğer özellik, önceki OnePlus modellerinde bulunmayan microSD desteğidir. Bunun yanı sıra batarya kapasitesinin en az OnePlus 6T gibi 3700mAh civarında olması düşünülüyor.

Bunlara ek olarak OnePlus’un kurucu ortağı Carl Pei, Mobil Bağlantı Zirvesi’nde yaptığı bir konuşmada telefonun OnePlus 7 modelinin 5G destekli olacağını ifade etmiştir.

OnePlus 7 Kamera Özellikleri

Daha da geliştirilmiş

Söz konusu Kamera olduğunda, OnePlus cihazlarının muhtemelen daha pahalı rakiplerine kıyasla en kötü olduğu alandır diyebilir. Samsung ve Huawei‘nin her ikisi de mükemmel kamera özellikleri sunuyor. Bu konuda kendilerini geliştirecekleri umut ediliyor.

Kameralarının daha geliştirilmesi, hatta donanımsal olarak da en son ki teknolojilerin kullanılması, OnePlus severlerce en çok beklebilen özelliktir diyebiliriz. Bu konuda da şirketin çalıştığını iddia eden söylentiler de mevcut.