OnePlus 7 Konsept Tasarımları Yayınlandı!

Geçtiğimiz yılın Mayın ayında OnePlus 6 akıllı telefonu tanıtılmıştı. Bundan dolayı da, OnePlus 7 modelinin bu yıl aynı zamanda piyasaya sürülmesi bekleniliyor. Akıllı telefonun hakkında şu anda pek fazla bir bilgi söz konusu değil.

Ancak bugün ilk defa yaklaşan OnePlus 7 amiral gemisinin muazzam konsept tasarımları paylaşıldı. Concept Creator adlı genellikle konsept tasarımları oluşturan forum, yakında çıkacak olan OnePlus 7 akıllı telefonun konsept tasarımını paylaştı.

Sayfanın en aşağısında bulunan videoda da görüleceği gibi, OnePlus 7 konsept modelinde bir 3.5mm kulaklık girişi, USB-C bağlantı noktası ve bir harici hoparlör yer alıyor. Akıllı telefonun arka panelinde dikey üçlü kamera kurulumu ve hemen altında bir LED flaş var.

OnePlus 7 Konsept Tasarımları 1 - 7

Telefonun sağ tarafında iPhone telefonlarda bulunan kırmızı bir Sessize alma tuşu var. Ses açma ve kapama tuşları ise diğer kenarda yer alıyor. Aynı zaman da sol tarafta SIM yuvası da mevcut.

OnePlus 7 konsept modelinde telefonun ön yüzünde, üst kısımda küçük bir delik içinde selfie kamerası var. Telefonun ekranı süper ince çerçevelerle donatılmıştır.

Ayrıca, çok ince bir çenesi mevcut. Ekranın üst kenarına bir kulaklık yerleştirilmiştir. Telefonun, Mavi, Kırmızı, Siyah ve Gümüş gibi dört renk seçeneğiyle gelmesi tahmin ediliyor.