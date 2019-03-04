OnePlus 7 Konsept Videosu ve Canlı Görüntüsü Yayınlandı!

Geçen yıl, OnePlus Mayıs ayında OnePlus 6 amiral gemisi telefon piyasaya sürmüştü. Bu nedenle OnePlus 7 modelinin de bu yılın Mayıs ayında resmi olarak tanıtılması tahmin ediliyor.

Akıllı telefonun dün yayınlanan 360 derecelik konsept tasarımı genel olarak telefonun ön ve arka panelinin tasarımına ışık tutmuştu. İddia edilen OnePlus 7 modelinin sızan canlı bir görüntüsü, tasarımını bir nevi netleştirdi.

OnePlus 7 modelinin yeni videosunda görüldüğü gibi, sızdırılan canlı görüntüsü de aynı zamanda çentiksiz bir ekran ile geleceğini doğruluyor. Telefonun üst kenarında açılır bir selfie kamerası var. Bu tasarım, telefonun %90 ila %95 arasında bir ekran alanı sunmasını sağlayacak.

Sızıdırılan yeni görüntü telefonun genel özellikleri hakkında bir detay içermiyor. Ancak telefonun kurulumu gösteren bir sayfa söz konusu. Ekranda FACE yazısı net görünüyor. Bu da akıllı telefonun ekran içi parmak izi sensöründen farklı olarak yüz tanıma ile güvenlik sisteminin olacağını gün yüzüne çıkarıyor.

Son raporlar, OnePlus 7 modelinin 162,6 x 76 x 8,8 mm boyutlarında olacağını ileri sürmüştür. Akıllı telefonun arkasında üçlü kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Ayrıca telefonun ilk OnePlus 6T’de görülen ekran içi parmak izi sensörünü kullanmaya devam etmesi düşünülüyor.

Donanım açısından yeni amiral gemisi ise Snapdragon 855 yonga seti, 8GB RAM ile eşleşmiştir. 256 GB’a kadar yerel depolama ile gelebilir. Bazı söylentiler, 4.150mAh batarya ile donatılabileceğini iddia ediyor.