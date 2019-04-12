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OnePlus 7 Kulaklık Girişini Tekrar Gündeme Getiriyor!

OnePlus 6T modelinde kaldırılan kulaklık girişi, şirketin yaklaşan amiral gemisi OnePlus 7 modelinde tekrar dahil edilebilir....

By Muhammed Arslan

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OnePlus 7 Konsept Tasarımları Yayınlandı!

OnePlus 6T, 3.5mm ses girişi olmadan gelen ilk OnePlus akıllı telefon olmustu. Ancak şirketin yaklaşan OnePlus 7 amiral gemisi telefonun koruma kılıfı, 3.5 mm kulaklık girişi ile geleceği iddialarını tekrar gündeme getirdi. Aşağıda yer alan koruma kılıfının alt kısmında kulaklık için bir kesim var.

Son zamanlarda yapılan bir sızıntı, OnePlus 7 serisinin OnePlus 7, OnePlus 7 Pro ve OnePlus 7 Pro 5G gibi üç akıllı telefonu içereceğini açıklamıştı. Bu telefonların ayrıntılı özellikleri henüz bilinmiyor. Bununla birlikte, Pro ve Pro 5G’nin Snapdragon 855 tarafından desteklenebildiği ve aralarındaki tek fark, Pro modelinin 5G ağlarını desteklemek için X50 5G modem içerebileceği olabilir.

OnePlus 7 Kulaklık Girişini Tekrar Gündeme Getiriyor!

OnePlus 7 telefonunun Snapdragon 855 veya daha az güçlü bir yonga seti tarafından da desteklenip desteklenmediğine dair bir onay yoktur. Bundan dolayı standart model, Pro kardeşlerinden daha ucuz olabilir.

OnePlus 7 Pro’nun 6.67 inçlik daha düşük ve eğri bir OLED ekrana sahip olabileceği tahmin ediliyor. Bu söylenti doğruysa, OnePlus 7 düz bir ekrana sahip olabilir. Snapdragon 855 mobil platform, akıllı telefona 8 GB RAM ile güç sağlayacak.

Daha ucuz olan OnePlus 7 telefonundaki spekülasyonları 3.5mm ses girişini taşıması konusunda henüz resmi bir rapor ya da açıklama söz konusu değil.

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