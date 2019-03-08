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OnePlus 7 Özellikleri Belli Oldu

By Selin Polat

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OnePlus 7 Özellikleri Belli Oluyor

OnePlus 7‘nin ortaya çıkması için hala biraz zaman var, ancak 2019 OnePlus amiral gemisini duymaya başladık bile. Telefonun canlı görüntüsü geçenlerde sızmıştı. Akıllı telefon artık daha fazla bilgi veren bir perakendecinin web sitesinde fark edildi.

OnePlus 7, görüntü ve teknik özellikleri ile Giztop’ta listelendi. Görüntü bize telefonun ön kısmını daha az göstergeli olarak aktarıyor. Genel tasarım, daha önce sızdırılmış render üzerinde gördüklerimize uygun, ancak ikisi arasında bir tutarsızlık var. Önceki renderda, güç düğmesi sol tarafta yer alıyordu. Ancak bugünün görüntüsünde durum biraz farklı. Güç düğmesi alışık olduğumuz gibi sağ tarafta yer alıyor.

Ayrıca, soldaki ses düğmeleri de ayrılmıştır. Bu nedenle, bahislerimizi bu hafta başlarında çok daha güvenilir olan OnLeaks tarafından sızdırılan renderlere koyacağız.

Perakendeci ayrıca, OnePlus 7’nin Snapdragon 855 işlemci, 12 GB’a kadar RAM ve Android Pie tabanlı OxygenOS içeren özelliklerini de listeledi. Akıllı telefon 6.5 inçlik bir AMOLED ekrana sahip ve arkasında 48 MP, 20 MP ve 16 MP kameralardan oluşan üçlü bir kamera kurulumu ile gelecek. Özçekimler ve görüntülü görüşmeler için, en üstten açılan 16 MP’lik bir popup kamera bulunuyor.

OnePlus 7, 4.000 mAh pil ile yerleşik 256 GB depolama alanına sahiptir. Ancak listenin bir bölümünün pilin 44W Dash Şarjı desteklediğini, diğerinin ise Oppo akıllı telefonlarda görülen VOOC Hızlı Şarjı’nı desteklediğini belirtmekte fayda var.

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