OnePlus 7 Pro 5G Bağlantı Konusunda En Yüksek Hıza Ulaştı!

Genel olarak, OnePlus telefonları hızları ve performanslarıyla tanınıyor. Böyle bir ünü olmasına rağmeni yeni telefonlarda çıtayı bir hayli yükseğe taşımaya devam edecek. Kısa bir süre önce RootMetrics tarafından yapılan bir araştırma 5G destekli cihazların ne kadar indirme hızlarına sahip olduklarını gün yüzüne çıkardı.

Bu araştırma OnePlus 7 Pro 5G, Samsung Galaxy S10 5G, LG V50 5G ve Oppo Reno 5G telefonlarından oluşan dört cihaz ile gerçekleştirildi. Sonuçlara göre, OnePlus 7 Pro 5G en hızlı bağlantı ve en hızlı 5G indirme hızına sahip.

RootMetrics Nedir ve Yöntemleri Nelerdir?

RootMetrics, tarafsız mobil ağ performansı bilgileri ve haritalama sağlama konusunda uzmanlaşmış bir telekomünikasyon şirketidir. Bu platform, tüketicilerin mobil telefon hizmetlerini gerçek dünyada nasıl yaşadıklarını anlamak için mobil ağları test eder.

Özellikle, mobil ağları hem iç hem de dış mekanlarda ve araç kullanırken gündüz ve gece farketmeksizin çeşitli saatlerde test eder.

Başlangıç için sabit testler St Paul’ta yapıldı. Daha sonrasında Londro, Kensington ve Chelsea, Westminster ve South Bank ile Covent Garden ve Soho gibi bölgeler de dahil edildi.

Bu test sırasında OnePlus yaklaşık 700Mbps zirve hıza ulaşırken, Samsung Galaxy S10 5G 550Mbps’nin hemen altında kaldı. LG ve Oppo, her ikisi de yaklaşık 600 Mbps’de oturan benzer bir sonuç elde etti.