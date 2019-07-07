OnePlus 7 Pro 5G Kamera Güncellemesi Yayınlandı

En iddialı akıllı telefon modelleri arasında yer alan OnePlus 7 Pro 5G modelinin güncelleme alacağı uzun bir süredir konuşuluyor. İlk olarak ana model için yayınlanan güncellemenin hemen sonrasında ise bu kez OnePlus 7 Pro 5G modeli için güncelleme yayınlandı.

Daha çok kamera odaklı bir güncelleme olarak karşımıza çıkan yeni güncellemenin, önemli bazı hataları giderdiğini de söylemek gerekiyor. Yayınlanan sürüm notlarında da dikkat çeken kısım burası. Özellikle sistemsel bazı hataların giderildiğini ve yeni düzenlemeler yapıldığını ekleyelim.

OnePlus 7 Pro 5G Güncellemesi Neler Sunuyor?

Güncelleme sonrasında yenilik olarak karşımıza çıkan ilk kısım kamera bölümü. Dediğimiz gibi bu bölüm artık çok daha yetenekli. İlk olarak HDR modunda yer alan hataların giderildiğini ve HDR modunda yaşanan karıncalanma olaylarına son verildiğini ekleyelim.

Renklerde ve yeşil ışıklardaki ton sorunları için yeni bir düzenleme yapıldığını da belirtelim. Ses odaklanması ve beyaz dengesi düzenlemeleri de yine bu düzenlemeler içerisinde yer alıyor.

Ultra geniş açıda yaşanan bazı titreme olaylarının ve renk düzensizliğinin de önüne geçilmesi sağlanmış durumda. Tüm bu düzenlemeler bir yana, genel olarak renkler ve kontrast oranı için de iyileştirmeler yapıldığını söylemek gerekiyor.

Bunlar kamera kısmında yapılan düzenlemeler. Bunun dışında genel hatalar için de düzenlemeler var. Ekranın dokunmatiklerinde yer alan sorunların giderilmesi, Haziran ayı güvenlik yamasının yayınlanması gibi artılarda söz konusu oldu. Ayrıca genel olarak telefonun ses kalitesinin de iyileştirildiği açıklandı.

Tüm bu yeniliklerle beraber OnePlus 7 Pro 5G akıllı telefonlarının OXygenOS 9.5.5 güncellemesine kavuştuğunu söyleyebiliriz. Güncellemenin bölge bölge dağıtıma çıkması ise son detayımız olsun. Anında tüm cihazlar için güncelleme gelmeyecek. Tüm cihazlar için güncellemenin dağıtılması konusunda bir süre daha beklemek gerekiyor.