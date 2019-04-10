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OnePlus 7 Pro Canlı Canlı Görüntülendi!

OnePlus'ın ilk 5G destekli telefonu olması beklenen OnePlus 7 Pro modelinin ilk defa canlı görüntüleri paylaşıldı....

By Muhammed Arslan

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OnePlus 5G Telefonunu MWC 2019'da Duyulabilir!

OnePlus‘ın 5G destekli bir telefon üzerinde çalıştığı artık bir sır değil, sonuçta bunu Mobil Dünya Kongresi 2019’da açıkladı. Ancak Snapdragon 855 yonga seti ve X50 modem dışında en yeni 5G destekli amiral gemisi hakkında çok az bilgiye sahibiz.

Bugün ise 5G destekli OnePlus olduğu iddia edilan telefonunun iki fotoğrafı Weibo’da ortaya çıktı. Canlı görüntüler bazı temel özelliklerinin yanı sıra oldukça ince çerçeveli kavisli bir ekran tasarımını ortaya koydu.

Resimleri paylaşan kaynak, telefonun OnePlus 7 Pro olarak adlandırılacağını iddia ediyor ve GM1915 model numarasını taşıyor. Cihazın About Phone görüntüsünde, 6.67inçlik Süper Optik ekran, Snapdragon 855 yonga seti, 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesiyle geleceğini gösteriyor.

Ayrıca 48MP, 16MP ve 8MP kamera sensörleri var. Telefon, 9.5.1 GM31CB yapı numarasına sahip Android 9 işletim sistemini kullanıyor. Geçen ay, aynı GM1915 model numarasını ve 9.5.1 yazılımı olan bir OnePlus telefonu, Bluetooth 5.0 desteği ile geleceğini onayladı.

Daha da ilginç olanı, yeni telefonun model numarası, OnePlus One’da kullanılan ve “A” harfiyle başlayan önceki OnePlus numaralandırma stratejisinden uzak duruyor. Değiştirilen model numaralandırması, cihazın gerçekten yeni bir telefon serisi başlatacağını gösteriyor.

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