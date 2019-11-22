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OnePlus 7 Pro DxOMark Ses Sonuçları Yayınlandı!

DxOMark ses testi açıklandı! Test, OnePlus 7 Pro'nun oldukça iyi bir ses çalma özelliğine sahip olduğunu gösteriyor...

Muhammed Arslan

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OnePlus 7 Pro DxOMark Ses Sonuçları Yayınlandı!

OnePlus 7 Pro, kısa süre önce DxOMark’ın ses testine dahil edildi. Sonuçlar, ses çıkışının neredeyse Galaxy Note 10 Plus kadar iyi olduğunu ortaya koyuyor. DxOMark, cihaza ses çalma işleminde 68, kayıtta ise 56 puan vererek genel puanı 65‘e çıkardı.

Bu, şu anda listede en üst sırada olan Huawei Mate 20 X ve iPhone 11 Pro Max‘e göre biraz daha düşük bir puan anlamına geliyor. DxOMark ses testi, OnePlus 7 Pro’nun oldukça iyi bir ses çalma özelliğine sahip olduğunu gösteriyor.

Stereo hoparlör oldukça yüksek. Ek olarak test, telefonun hoparlörlerinin müzik ve film oynatımı için oyun sesinden daha uygun olduğunu gösteriyor. Bas tam olarak güçlü değil ve ses çıkışı Huawei Mate 20 X gibi diğer telefonlara göre bir miktar daha düşük.

OnePlus 7 Pro’nun kayıt puanı beklenilen kadar iyi değil. 56 puanı ile telefon, Mate 20 X ve Galaxy Note 10 5G’nin sırasıyla 70 ve 61 puanlarının çok altında. Geçtiği telefonlar ise Sony Xperia 5 ve Honor 20 Pro oluyor.

KaynakDxOMark
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