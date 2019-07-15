Ana Sayfa Akıllı Telefon OnePlus 7 Pro Maliyetleri Ortaya Çıktı

OnePlus 7 Pro Maliyetleri Ortaya Çıktı

OnePlus 7 Pro akıllı telefonları için maliyetler ortaya çıktı. OnePlus akıllı telefonları ne kadara üretiyor? Telefonların üretiminden ne kadar gelir elde ediliyor?

By İbrahim Kızılırmak

-

0
0

Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri için çok fazla seçenek kalmadı. Özellikle ülkemizde tanıtılan modellerin genelde yüksek fiyatlarla karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bu modeller arasında yer alan akıllı telefonlardan birisi de OnePlus 7 Pro modeli oldu.

Bir amiral gemisi akıllı telefon modeli olmasına karşın OnePlus’ın telefonu olması nedeniyle bu modelin biraz daha uygun bir fiyata satışa çıkmasını bekliyorduk. Fakat durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.

Tanıtımdan sonra ortaya çıkan bilgilere göre yeni akıllı telefonların fiyatının son dönem ortalamalarına uygun olduğu ortaya çıktı. Şimdi ise ortaya çıkan yeni bir rapor OnePlus 7 Pro akıllı telefonlarının ne kadara mal edildiğini ortaya çıkardı.

OnePlus 7 Pro Maliyeti Ne Kadar?

Yeni akıllı telefonların amiral gemisi modeller olduğunu biliyoruz. Bir yandan amiral gemisi akıllı telefonları olması bir yandan da açılır kapanır kamera sistemi gibi detaylar söz konusu akıllı telefonların fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Yeni akıllı telefonların fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının nedeni de kullanılan sistemler. OnePlus 7 Pro modeli için yapılan açıklamaya göre 324 dolar gibi bir maliyet söz konusu. Her OnePlus 7 Pro akıllı telefonunu üretmek için markanın 324 dolar harcadığı görülüyor. Fakat bu kez OnePlus 7 Pro akıllı telefonlarından elde edilen gelir oranı da bir hayli yüksek.

OnePlus 7 Pro

Markanın 324 dolara ürettiği telefonları 699 dolar gibi bir fiyatla satışa sunduğu görülüyor. 6 GB RAM bellek miktarına sahip olan model için otomatik olarak elde edilen net gelir miktarının da 375 dolar gibi bir rakam olduğunu görüyoruz. Bu rakamla beraber OnePlus markasının kendisine düşen payı arttırdığını da gösteriyor.

Bir yandan parça parasının artış göstermesi bir yandan ise gelirlerin artış göstermesi nedeniyle, telefonların satış rakamının da otomatik olarak arttığını görüyoruz. Tabii ki markaya kalan para içerisinde pazarlama masrafları olduğunu da eklemek gerekiyor. Bu maliyetleri de yine düşmek gerekiyor.

25,675BeğenenlerBeğen
57,186TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikGalaxy A80 Türkiye Fiyatı Belli Oldu

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Galaxy A80 Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Samsung’un en iddialı akıllı telefon modellerinden biri olarak karşımıza çıkan Galaxy A80 akıllı telefonları için detaylar belli olmaya devam ediyor. Yeni akıllı telefonların tanıtımı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Honor X Serisi Kademeli Olarak Yükselmeye Devam Edecek!

Huawei’nin alt markası Honor, önümüzdeki birkaç gün içinde bazı yeni akıllı telefonların piyasaya sürülmesi için hazırlanıyor. Zaten bildiğiniz gibi etkinlikte geçen yılın Honor 8X...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Honor 9X Pro Göz Alıcı Bir Tasarıma Sahip!

Honor 9X serisi, 23 Temmuz’da, geçen yıl piyasaya sürülen Honor 8X ve Honor 8X Max telefonlarının yükseltilmiş sürümleri olarak tanıtlacak. Honor 9X serisi, Kirin...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S11 Patenti Ortaya Çıktı!

Bir aydan kısa bir süre içinde Samsung, en üst seviye Note serisi olan Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked Event'i gerçekleştirecek. Hatta...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme 3i Tanıtıltı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, geçtiğimiz günlerde oldukça söylentiye konu olan Realme 3i bütçe dostu olan akıllı telefonunu tanıttı. Geçen hafta ortaya Realme 3i'nin 4.230mAh batarya ve Helio...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi A3 Tanıtım Tarihi Açıklandı

Hem Çin pazarında hem de global pazarda yeni akıllı telefon modelleriyle karşımıza çıkmaya başlayan Xiaomi, son dönemde en iddialı markalardan biri haline gelmeye başladı....
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.