OnePlus 7 Pro Maliyetleri Ortaya Çıktı

Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri için çok fazla seçenek kalmadı. Özellikle ülkemizde tanıtılan modellerin genelde yüksek fiyatlarla karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bu modeller arasında yer alan akıllı telefonlardan birisi de OnePlus 7 Pro modeli oldu.

Bir amiral gemisi akıllı telefon modeli olmasına karşın OnePlus’ın telefonu olması nedeniyle bu modelin biraz daha uygun bir fiyata satışa çıkmasını bekliyorduk. Fakat durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.

Tanıtımdan sonra ortaya çıkan bilgilere göre yeni akıllı telefonların fiyatının son dönem ortalamalarına uygun olduğu ortaya çıktı. Şimdi ise ortaya çıkan yeni bir rapor OnePlus 7 Pro akıllı telefonlarının ne kadara mal edildiğini ortaya çıkardı.

OnePlus 7 Pro Maliyeti Ne Kadar?

Yeni akıllı telefonların amiral gemisi modeller olduğunu biliyoruz. Bir yandan amiral gemisi akıllı telefonları olması bir yandan da açılır kapanır kamera sistemi gibi detaylar söz konusu akıllı telefonların fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Yeni akıllı telefonların fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının nedeni de kullanılan sistemler. OnePlus 7 Pro modeli için yapılan açıklamaya göre 324 dolar gibi bir maliyet söz konusu. Her OnePlus 7 Pro akıllı telefonunu üretmek için markanın 324 dolar harcadığı görülüyor. Fakat bu kez OnePlus 7 Pro akıllı telefonlarından elde edilen gelir oranı da bir hayli yüksek.

Markanın 324 dolara ürettiği telefonları 699 dolar gibi bir fiyatla satışa sunduğu görülüyor. 6 GB RAM bellek miktarına sahip olan model için otomatik olarak elde edilen net gelir miktarının da 375 dolar gibi bir rakam olduğunu görüyoruz. Bu rakamla beraber OnePlus markasının kendisine düşen payı arttırdığını da gösteriyor.

Bir yandan parça parasının artış göstermesi bir yandan ise gelirlerin artış göstermesi nedeniyle, telefonların satış rakamının da otomatik olarak arttığını görüyoruz. Tabii ki markaya kalan para içerisinde pazarlama masrafları olduğunu da eklemek gerekiyor. Bu maliyetleri de yine düşmek gerekiyor.