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OnePlus 7 Pro Yeni Rengiyle Geliyor!

By Eyüp Derdiyok

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OnePlus7 Pro Gold Renk

Son zamanlarda fazlasıyla OnePlus 7 ile karşınızda olduğumuzun farkındayız. Takdir edersiniz ki son günlerin en çok beklenen modelleri OnePlus 7 ailesi. Rakiplerinin de elindeki kozları oynadığını düşünürsek sıra OnePlus 7’de…

Renk açısından bu güne kadar, OnePlus çok fazla seçenek sunmuyordu. Mat siyah, parlak siyah derken artık sesimizi duymuş olacak ki yeni renk seçenekleriyle geliyor.

Bugün şirket, OnePlus 7 Pro’nun ekranıyla ilgili bazı özellikleri resmen doğruladı ve bunun yanında üçüncü renk olarak “Almond – Badem” rengiyle alakalı sızıntılar paylaşıldı. Badem rengi olarak lanse edilse de iPhone‘da çok sevilen Gold rengine benzerliği göze çarpıyor.

OnePlus 7 Pro Ekranı HDR 10+ Sertifikalı

OnePlus’ın kıstığı özelliklerin başında ekran gelirdi. Fakat bu sefer ekran çözünürlüğüyle de gönlümüzde taht kuracak gibi görünüyor. Tabii bu para çokomel eğrisinde fiyata nasıl yansıyacak onu hep birlikte göreceğiz. Fiyat önemli çünkü OnePlus bu zamana kadar uygun fiyatla en üst donanımı sunan firma olarak kullanıcıların tercihi oluyordu.

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OnePlus’taki ilk ve en önemli şey: OnePlus 7 Pro’daki ekranın HDR10+ sertifikalı olduğu Pete Lau tarafından onaylandı. Galaxy S10 ailesinin ardından bu tür bir ekranı uygulayan ikinci firma OnePlus oldu.

Ishan Agarwal, OnePlus 7 Pro ekranı ile ilgili bazı özellikleri yineledi. Bir tweette 6.67 inç OLED panelinin kenarları boyunca kavisli camlı QHD + olacağını söylüyor. Ayrıca, Samsung gibi, yazılım ile birlikte kullanıcının FHD+ ve QHD+ arasında yaptıklarına göre ölçekleneceğini de belirtti. Yenileme hızı da görünüşte 60Hz ve 90Hz arasında geçiş yapabilir.

Artık gözler OnePlus 7 lansmanında. Peki siz OnePlus kullandınız mı? OnePlus 7 serisi bir telefona geçmeyi düşünür müsünüz?

 

Kaynak9to5 Google
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