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OnePlus 7 Serisi Artık Google ARCore Desteğine Sahip!

Google'ın artırılmış gerçeklik deneyimleri oluşturma platformu artık OnePlus 7 cihazlarında....

By Muhammed Arslan

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OnePlus, 2019’un ilk yarısında üç yeni amiral gemisi akıllı telefonu piyasaya sürdü – OnePlus 7, OnePlus 7 Pro ve OnePlus 7 Pro 5G. Bu üç akıllı telefonun tümü zaten Google’ın Android Enterprise cihazlar listesinin bir parçası. Şimdi ise bu OnePlus akıllı telefonlar Google ARCore tarafından desteklenen cihazlar listesine eklenmiştir.

Bilmeyenler için ARCore, Google’ın artırılmış gerçeklik deneyimleri oluşturma platformudur. Google ARCore desteğiyle, yeni OnePlus 7 akıllı telefonlar Google ARCore uygulamasını Play Store’dan indirerek AR özelliklerinden yararlanabilir. Önceki OnePlus amiral gemisi akıllı telefonlar dan bazıları da Google ARCore web sitesinde listelenmiştir.

Birkaç yıl önce başlatılan Project Tango akıllı telefonunun aksine, Google’ın artırılmış gerçeklik platformu şimdi büyük markaların tüm amiral gemisi cihazlarında yaygın olarak kullanılıyor. Tüm bu OnePlus 7 akıllı telefonlar 7nm Qualcomm Snapdragon 855 Mobil Platform tarafından destekleniyor. Bundan dolayı ARCore uygulamalarını kullanırken herhangi bir sorun olacağı düşünülmüyor.

OnePlus 7 Pro Yeni OxygenOS ile Kamerası Geliştirildi!

OnePlus 7 6GB + 128GB ve 8GB + 256GB depolama seçeneklerinde gelirken, OnePlus 7 Pro ayrıca 12GB + 256GB depolama seçeneklerinde geliyor. OnePlus 7 Pro 5G, aynı OnePlus 7 Pro’dur, ancak ayrıca 5G servislerine erişmek için Snapdragon X50 5G modem ile birlikte geliyor.

Tüm OnePlus 7 akıllı telefonlar, kutudan çıkan Android 9.0 Pie tabanlı OxygenOS 9 ile çıkıyor. Cihazlar Android Q geliştirici önizleme programının bir parçası. Kullanıcılar en son Android Q Beta sürümünü de deneyebilirler.

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