Amiral gemisi katili olarak tanıdığımız OnePlus, 2019 yılı için de iddialı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Markanın bu yıl tanıtacağı akıllı telefonun OnePlus 7 olması bekleniyor. Serinin devamı niteliğinde olacak olan yeni akıllı telefonların yine amiral gemisi katili modellerinden biri olmasını bekliyoruz. En azından bu modelle beraber serinin yeni bir boyuta geçmesi bekleniyor.

Belki fiyat kısmında diğer modellerde olduğu kadar bir fark söz konusu olmayacak ancak görünen o ki OnePlus 7 akıllı telefonları rakipleriyle daha iddialı bir şekilde baş edebilecek. Ortaya çıkan son görsellerde bunun bir kanıtı.

OnePlus 7 Tasarımı Nasıl Olacak?

Akıllı telefonlar için yapılan paylaşımlarla ünlenen Twitter hesabı VenyaGeskin tarafından yapılan paylaşımla beraber OnePlus 7 akıllı telefonlarının da tasarımı ortaya çıkmış oldu. Yapılan paylaşıma göre OnePlus 7 akıllı telefonlarında tamamen çerçevesiz bir ekran tasarımı sunulacak. Ekran kısmında, kamera alanının yer alacağı bir çentik bölümü bile bulunmayacak. Tam anlamıyla çerçevesiz bir akıllı telefon gelmiş olacak.

Çentik alanı kullanmayacak olan yeni akıllı telefonlar, ön kamera için özel bir kızak sistemi sunacak. 2018 yılının sonlarına doğru yaygınlaşmaya başlayan kızaklı akıllı telefon tasarımına benzer bir tasarım yapısıyla göreceğimiz OnePlus 7 akıllı telefonlarının ön kamerayı da tamamen kızaklı alana taşıyacağından söz ediliyor.

Kızak içerisinde kalan alanın görsellerine baktığımız zaman ise tek bir ön kameranın kullanılacağını görüyoruz. Tamamen çerçevesiz bir tasarımla gelecek olan telefonun, yan kısımlarda ise tam kavisli tasarıma yer vereceği görülüyor. Samsung’un Edge modellerinde kullandığı kavisli ekran tasarımını yansıtacağı görülen modelin ekran boyutu konusunda ise bir detay söz konusu değil. Muhtemelen ekran boyutu 6 inç üzerinde olacak. 6.2 inçlik ya da 6.3 inçlik bir panelle karşılaşmayı bekliyoruz.

Bunların dışında OnePlus 7 akıllı telefonlarının teknik özellikleri için ise henüz yeterli bilgi yok. Muhtemelen bu ay içerisinde teknik özellikler konusunda da çok daha fazla bilgi ortaya çıkacak. En azından işlemci konusunda Snapdragon 855 serisinin çok da dışına çıkılmayacağını söyleyebiliriz.