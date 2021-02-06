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OnePlus 7 ve 7T Serisi Yeni OxygenOS 11 Güncellemesini Alıyor!

OnePlus, yeni bir Android 11 tabanlı OxygenOS 11 güncellemesini 7 ve 7T modellerine göndermeye başladı. İşte detaylar...

Yunus Emre Çakır

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Akıllı telefon pazarında etkili olmaya çalışan OnePlus, yeni modeller sunmanın yanı sıra önceki nesil cihazlarına da güncelleme göndermeyi ihmal etmiyor. Şirket geçtiğimiz haftalarda 7 ve 7T modelleri için Android 10 tabanlı bir güncelleme yayımlamıştı.

Ancak bugün ortaya çıkan bigilere göre şirket, Android 11 tabanlı yeni bir OxygenOS 11 Beta 1 güncellemesi yollamaya başladı. OnePlus 7 ve 7T modellerine gönderilen beta güncellemesi, bir dizi iyileştirmeler ve optimizasyonlar içeriyor.

Yeni OxygenOS 11 güncellemesiyle birlikte, sistem duvar kağıdı kayma efekti optimize edildi. Bununla birlikte iyileştirilmiş güç tüketimi, daha pürüzsüz bir kullanım deneyimi, otomatik parlaklık ayarlama optimizasyonu, adaptörün şarj etmeme ve kulaklığı kullanma sorunu da düzeltilmiş durumda.

Ayrıca durum çubuğunda pil göstermeme sorunu ve ayarlar sekmesinde iyileştirmeler de yeni güncellemenin içerisinde yer alıyor. Güncelleme kamera konusunda ise, profesyonel modda iken kilidi açarken kamerayla ilgili olan sorunu çözüme kavuşturdu. Güncellemenin küresel olarak yayılması birkaç ay alacağı söyleniyor.

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