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OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro “Notch” Özelliğini Geri Getiriyor!

OnePlus 7 ve 7 Pro ya eski güncelleme 'Notch'...

Zeynep Gökçen

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oneplus-7-ve-oneplus-7-pro-“notch”-ozelligini-geri-getiriyor

OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro yeni bir yazılım güncellemesi alıyor ve bu güncelleme OnePlus 7’deki çentik gizleme seçeneğini geri getiriyor. Sabit güncelleme, OxygenOS 10.3.0 olarak geliyor ve Kasım 2019’un güvenlik düzeltme ekini de getiriyor.

Oneplus 7 pro

sistem

Ayarlar içerisindeki notch alanı ekran seçeneği eklendi (Ayarlar -> Ekran -> Notch ekranı -> Notch alanını gizle).
Bazı uygulamaların başlatma hızı artırıldı. RAM yönetimi geliştirildi.
Bazı uygulamalarda siyah beyaz ekran sorunları da düzeltildi.
Geliştirilmiş sistem kararlılığı ve genel hatalar düzeltildi.
Android güvenlik yaması 2019.11’e güncellendi.
Kamera

Geliştirilmiş görüntü kalitesi geliştirildi.
OnePlus ayrıca her iki cihaza da açık bir beta güncellemesi sunabiliyor. Beta güncellemesi, batarya performansını artırması beklenen daha iyi bir şarj etme özelliği getiriyor. Beta güncellemesi için tam değişiklik şöyledir:

sistem

Kullanıma bağlı olarak pil performansını iyileştirmek için optimize edilmiş bir şarj özelliği eklendi (Ayarlar – Pil – Optimize edilmiş şarj).Optimize edilmiş RAM yönetimi getirildi.
Kişi uygulamasındaki otomatik kayıtlı tost mesajlarıyla ilgili sorun düzeltildi.
Durum çubuğundaki yanlış zaman biçimi düzeltildi.
Geliştirilmiş sistem kararlılığı ve genel hata düzeltilip daha iyi performans sağlandı.
Okuma modu

Daha iyi bir okuma deneyimi için renk aralığını ve doygunluğu akıllıca uyarlamak için Kromatik efekt seçeneği eklendi (Ayarlar -> Ekran -> Okuma modu -> Okuma modunu aç -> Kromatik efekt).
Her iki güncelleme de önümüzdeki birkaç gün içinde sahiplerine aşamalı olarak ulaşabilecektir.

KaynakGizmochina
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