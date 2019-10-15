OnePlus 7T 90Hz Yenileme Hızı ile Desteklenen Oyunlar!

OnePlus kısa süre önce, bu yılın başlarında piyasaya sürülen amiral gemisi akıllı telefonlarının son sürümü olan T serisi telefonlarını piyasaya sürdü. Bunlardan OnePlus 7T serisi akıllı telefonların öne çıkan özelliği, 90Hz yenileme hızı oldu.

Şimdi ise şirket, 90Hz yenileme hızıyla uyumlu oyunların listesini açıkladı. Oyun listesinde oldukça büyük boyutlu oyunlar mevcut. Oyunlar arasında “Peace Elite”, “Ace Warrior”, “Fort Frontline” ve “QQ Speeding” gibi aksiyon oyunları var. Ayrıca “Crossing the FireWire”, “Quantum Special Attack”, “New Swordsman” ve daha farklı oyunlar da mevcut.

OnePlus 7T’nin teknik özelliklerine göre, OnePlus 7‘ninkinden biraz daha büyük olan 6.55 inçlik bir ekrana sahip. HDR10+ (YouTube, Amazon Prime Video ve Netflix) özellikli, 9000 Fluid AMOLED Ekran burada bulunuyor. Ekran, 2400×1080 çözünürlük sunuyor ve 3D Corning Gorilla Glass kaplaması mevcut.

Donanım olarak cihaz telefon içindeki Qualcomm Snapdragon 855 Plus işlemci tarafından desteklenmektedir. 8GB RAM ve 128GB veya 256GB UFS 3.0 2 şeritli depolama alanıyla eşleştirilmiştir. Üçlü arka kamera kurulumuna sahip.

Ekran içi parmak izi tarayıcı, Face Unlock, NFC, Bluetooth 5.0, gelişmiş dokunsal motorlu bir titreşim motoru ve Dolby Atmos’lu stereo hoparlörler bulunuyor. Akıllı telefon, OxygenOS 10 ile Android 10’u kullanıma hazır hale getiriyor.