OnePlus 7T GeekBench’te Görüntülendi!

OnePlus'ın en yeni OnePlus 7T amiral gemisi, önceki modelini geride bırakan bir puana imza attı...

OnePlus, 26 Eylül’de, şirketin yeni OnePlus 7T serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını ve yeni OnePlus TV‘yi planlıyor. Yapılacak tanıtım etkinliği oldukça renkli görüntülere ev sahip sahipliği yapıyor.

Telefonun teknik çizimleri OnePlus CEO’su Pete Lau tarafından birkaç gün önce paylaşıldı. OnePlus 7T akıllı telefonunun teknik çizimleri, yeni tasarımı gün yüzüne çıkardı. Bugün ise OnePlus 7T, OnePlus HD1903 model numarasıyla Geekbench’te göründü.

Liste, akıllı telefonun 8 GB RAM tarafından desteklendiğini ve en yeni Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacağını gösteriyor. Telefon Android tabanlı şirketin en yeni arayüzü OxygenOS ile çalışıyor.

OnePlus 7T’nin kıyaslama puanı, yeni cihazın Qualcomm Snapdragon 855 Plus sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklendiği düşünülürse OnePlus 7‘den biraz daha yüksek. Telefon, tek çekirdekli testte 791, çok çekirdekli testte 2,855 puan aldı. Bu puanların güncellenmiş Geekbench sürüm 5.0.1’den alındığını unutmayın.

Telefon, Snapdragon 855 Plus tarafından desteklenecek ve hem 8GB RAM hem de 128GB veya 256GB depolama alanlı iki farklı modelde mevcut olacak. OnePlus 7T, 16MP ve 12MP ikincil kameralarla eşleştirilmiş 48MP birincil kameraya da ev sahipliği yapacak.