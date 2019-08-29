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OnePlus 7T Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı!

OnePlus'un yaklaşan amiral gemisi OnePlus 7T'nin 90Hz yenileme hızının olacağını biliyor muydunuz?

By Muhammed Arslan

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OnePlus 7T Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı!

OnePlus, bu yılın ilerleyen saatlerinde OnePlus 7T‘yi piyasaya sürecek. Önceki model OnePlus 7‘ye kıyasla kullanıcılar bundan daha memnun olabilir. Zaten üçlü arka kameralara sahip olacağını biliyoruz, ancak yeni bir sızıntı, daha heyecan verici özelliklerin olduğunu açıkladı.

Sızıntılarıyla ünlü Ishan Agarwal, OnePlus 7T’nin özelliklerini sızdırdı. OnePlus 7T’nin teknik çizimleri ekran tasarımının değişmeyeceğini ortaya çıkardı. Dolayısıyla, OnePlus 6T gibi, OnePlus 7T de su damlası çentiğine sahip olacak.

Ancak ekran çok farklı olduğu için görünüş aldatıcı olabilir. Sızıntıya göre, OnePlus 7T 2K Süper AMOLED ile birlikte gelecek. Dahası, OnePlus 7 Pro gibi 90Hz yenileme hızına sahip olacak !!! Çentiğin daha küçük olduğunu da eklemek gerekiyor.

Telefon, Snapdragon 855 Plus tarafından desteklenecek ve hem 8GB RAM hem de 128GB veya 256GB depolama alanlı iki farklı modelde mevcut olacak. OnePlus 7T, 16MP ve 12MP ikincil kameralarla eşleştirilmiş 48MP birincil kameraya da ev sahipliği yapacak.

Ne yazık ki, ikincil kameraların sahip olduğu lens türünden söz edilmiyor. Ön kamera 16MP sensördür ve telefon 960fps ağır çekim kaydını destekliyor. Ayrıca geniş açılı videolar kaydetmenize olanak sağlayacak. Sızıntı ayrıca OnePlus 7T’nin biraz daha büyük bir pil kapasitesinin olacağı iddia ediliyor. Belki de 3800mAh kapasite ile gelebilir.

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