OnePlus 7T Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı!

OnePlus, bu yılın ilerleyen saatlerinde OnePlus 7T‘yi piyasaya sürecek. Önceki model OnePlus 7‘ye kıyasla kullanıcılar bundan daha memnun olabilir. Zaten üçlü arka kameralara sahip olacağını biliyoruz, ancak yeni bir sızıntı, daha heyecan verici özelliklerin olduğunu açıkladı.

Sızıntılarıyla ünlü Ishan Agarwal, OnePlus 7T’nin özelliklerini sızdırdı. OnePlus 7T’nin teknik çizimleri ekran tasarımının değişmeyeceğini ortaya çıkardı. Dolayısıyla, OnePlus 6T gibi, OnePlus 7T de su damlası çentiğine sahip olacak.

Ancak ekran çok farklı olduğu için görünüş aldatıcı olabilir. Sızıntıya göre, OnePlus 7T 2K Süper AMOLED ile birlikte gelecek. Dahası, OnePlus 7 Pro gibi 90Hz yenileme hızına sahip olacak !!! Çentiğin daha küçük olduğunu da eklemek gerekiyor.

#OnePlus7T and 7T Pro launching on 26 Sep in Delhi

OP7T Info:

-8+128GB & 8+256GB, Frosted Silver & Haze Blue

-6.55" 2K Super AMOLED 90hz Display with Smaller Notch

-SD855+

-3800mAH Battery

-48MP+16MP+12MP Camera, 16MP Front, 960FPS 10 Sec. SlowMo, Wide Angle Video and Nightscape pic.twitter.com/0LWK8uLcG9

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 29, 2019