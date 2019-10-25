OnePlus 7T Parçalara Ayrıldı – İç Donanım Özellikleri

OnePlus geçenlerde OnePlus 7T adlı T-serisi altında yılın ikinci amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Daha dün Google Pixel 4’ün parçalarına ayrılmasından sonra, şimdi de JerryRigEverything‘den gelen bir video ile telefonun iç donanımlarına yakından bakmamız sağlandı. Ayrıca bazı ilginç detaylar ortaya çıktı.

Akıllı telefon açıldığında, bileşenlerin anakartla olan şerit bağlantısının kırmızı renkli bir lastik conta ile sarıldığını görebilirsiniz. İşte bu özellik, akıllı telefonun suya dayanıklı olduğunun bir göstergesi. Aynı zamanda bu, akıllı telefonun cihazın su geçirmez olduğunu iddia eden bir sertifika ile gelmemiş olması ilginçtir. Bununla birlikte sertifikasyon için IP derecelendirmeleri dışında, akıllı telefonun su geçirmez olmasını sağlamak için her şeye sahiptir.

OnePlus 7T ayrıca üst kısımda çift hoparlörle geliyor. Bazen üreticiler stereo hoparlörler talep ettikleri zaman, kulaklığın sesini yükseltiyorlar. Örneğin Samsung ve Apple bunu yaptı. Ancak OnePlus stereo hoparlörlerin sesini yükseltmek yerine iki hoparlör kullanıyor. Bu da akıllı telefondaki toplam hoparlör sayısını üçe çıkarıyor.

OnePls 7T’nin teknik özelliklerine göre HDR10+, 2400×1080 piksel ekran çözünürlüğü ve üstte 3D Corning Gorilla Glass bulunan 6.55 inçlik 90Hz Akışkan AMOLED Ekran var. Donanım olarak da cihaz Qualcomm Snapdragon 855 Plus işlemci tarafından desteklenmektedir. 8GB RAM ve 128GB veya 256GB UFS 3.0 2 şeritli depolama alanıyla eşleştirilmiştir. Beklendiği gibi, depolama genişletme desteği yoktur.