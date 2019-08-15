OnePlus 7T Pro 5G Çıkış Tarihi Ne Zaman Olacak?

Bu yılın başlarında tanıtılan OnePlus 7 Pro 5G, şirketin ilk 5G telefonu oldu. Şu anda sadece İngiltere’de satın alınabiliyor. Financial Times’ın yeni bir raporuna göre, OnePlus CEO’su Pete Lau şirketin bu yıl sonuna kadar 5G’lik ikinci bir akıllı telefonu piyasaya süreceğini açıkladı.

Raporda ayrıca, küresel olarak erişilebilir olacağını belirtiyor. Lau akıllı telefonun adını açıklamadı. 2019’un sonuna kadar piyasaya sürülecek olan yeni 5G telefonun, şu anda İngiltere’de mevcut olan OnePlus 5G ile aynı olmayacağı anlaşılıyor. OnePlus’ın bu yılın sonuna kadar OnePlus 7T Pro ve OnePlus 7T‘yi piyasaya sürmesi bekleniyor.

Muhtemelen, Pro model bu yıl OnePlus’tan ikinci 5G telefon ile donatılabilir. OnePlus 7T’nin sadece 4G LTE bağlantısını desteklemesi, OnePlus 7T Pro’nun 5G’ye hazır olması ihtimali var. Buna ek olarak telefonların Snapdragon 855 Plus mobil platform tarafından desteklenme olasılığı da mevcut.

OnePlus’ın ilk OnePlus TV’sini önümüzdeki ayın sonunda piyasaya sürmesi bekleniyor. Lau, OnePlus TV’lerin 5G bağlantısını destekleyebileceğini iddia etti. Bununla birlikte, OnePlus TV’de 5G bağlantısının avantajlarının olduğu iddia ediliyor.

OnePlus’un bu şekilde iddialı adımlarla ilerlemesi bir şekilde teknolojik ürün üretimlerinde diğer Çinli firmalar ile rekabeti artıracak. Yenilikçi yaklaşımları şirket için oldukça kar payı sağlayacak gibi duruyor.