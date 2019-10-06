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OnePlus 7T Pro için Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

OnePlus 7T Pro tanıtım tarihi ve bazı özellikleri ortaya çıktı. OnePlus 7T Pro akıllı telefonlarının özellikleri nasıl olacak? Yeni modeli ne zaman göreceğiz?

By İbrahim Kızılırmak

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OnePlus 7T Pro

Akıllı telefonlar için iddialı modeller arasında gösterebileceğimiz OnePlus 7 modelleri kısa süre önce güncelleme almıştı. Gelen güncellemeler sonrasında OnePlus 7T modelinin tanıtıldığını gördük. Fakat bu süreçte OnePlus 7T Pro modeli tanıtılmadı.

Tanıtım öncesinde sızdırılan bilgilerde yeni akıllı telefon modellerinin de aynı etkinlikle beraber sunulması bekleniyordu. Söz konusu akıllı telefon modellerinin özelliklerinin neler olacağı konusunda bazı bilgiler de ortaya çıkmıştı. Fakat OnePlus 7T Pro modelinin beklendiği gibi aynı etkinlik sırasında tanıtılmadığı görüldü.

Akıllı telefonların tanıtımının ne zaman yapılacağı konusunda da bir açıklama yapılmadı. Merakla beklenen tanıtım için bilgiler ise sonunda geldi. OnePlus 7T Pro akıllı telefonlarının ne zaman tanıtılacağına ilişkin bazı sızıntılar ortaya çıktı.

OnePlus 7T Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı Amazon üzerinden paylaşılan bir sayfa ile ortaya çıktı. Amazon üzerinden paylaşılan bir sayfada OnePlus 7T Pro akıllı telefonlarının tanıtım tarihinin 10 Ekim olduğu gözüküyor. Londra’da düzenlenecek özel bir etkinlikle tanıtılacağı gösterilen yeni akıllı telefonların belli başlı özellikleri konusunda da bilgiler ortaya çıkmış durumda.

Buna göre OnePlus 7T Pro akıllı telefonları beklenen sistem özelliklerini sunacak. Telefonların ilk olarak 6.55 inçlik ekranının öne çıktığını göreceğiz. QHD Plus çözünürlük değerinin yanında 90 Hz yenileme hızı da sunacak olan ekranlar, hem oyunlarda hem de videolarda oldukça yüksek bir performans sunulmasını sağlayacak.

OnePlus 7T Pro

Telefonların içerisinde yer alan işlemci modeli ise Snapdragon 855 Plus işlemcileri olacak. Amiral gemisi işlemci modellerinin yanında 8 GB RAM gibi bir bellek değerine de yer verilmesi bekleniyor.

Yeni akıllı telefonların işletim sistemi kısmında ise Android 10 ile kutudan çıkması söz konusu olacak. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan model, 48 MP değerinde arka kamerasıyla karşımıza çıkacak.

OnePlus 7T Pro

Tüm bu özelliklerine ek olarak açılır kapanır kamera sisteminin de bulunmasını beklediğimiz yeni akıllı telefonların fiyatının nasıl olacağı ise bilinmiyor. Bunlar için bir süre daha açıklamaları beklemek gerekecek.

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