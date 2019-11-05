OnePlus 7T Pro McLaren Edition Satışa Çıktı

OnePlus 7T Pro akıllı telefonlarının tanıtıma çıktığı etkinlik sırasında bazı özel versiyonların duyurusu da yapılmıştı. Bu özel versiyonların başında OnePlus 7T Pro McLaren Edition akıllı telefon modeli geliyor. Daha önce eski serilerde sunulan özelleştirilmiş versiyonlarda olduğu gibi özelleştirilmiş bir versiyon olarak sunulan serinin ne zaman satışa çıkacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.

Aradan geçen aylardan sonra bu modelin ne zaman satışa çıkacağı konusunda da ipuçları gelmeye başlamıştı. Yeni akıllı telefonların ne Kasım ayında satışa çıkacağı iddiası da gelmişti. Beklendiği gibi oldu ve Kasım ayının ilk haftasında yeni akıllı telefonlar satışa çıktı.

OnePlus 7T Pro McLaren Edition Özellikleri Neler?

Yeni akıllı telefon modelinin 5 Kasım itibariyle satışa çıktığını belirterek başlayalım. Özel versiyon olması, bu serinin teknik olarak da bazı farklar sunduğunu gösteriyor. İlk fark ise tasarım kısmında karşımıza çıkıyor. McLaren Speedtail otomobilinden esinlenen bir arka kapak tasarıma sahip olan akıllı telefon, bu yönüyle ana seriden ciddi bir tasarım farkı ile ayrılıyor.

Bunun dışında telefonun teknik özelliklerinde bir fark olmayacak. Yine 6.67 inçlik ekran paneli sunuluyor olacak. 6.67 inçlik ekranların çözünürlük değeri ise 1440 X 3120 piksel olarak açıklandı. İşlemci kısmında da yine Snapdragon 855 Plus modelinin kullanıldığını ekleyelim.

Bu modelin en çok dikkat çeken yanı ise RAM kısmında 12 GB RAM miktarına sahip olan versiyonun kullanılacak olması. Diğer RAM seçenekleri bu modelde yer almıyor.

Son olarak bugün satışa çıkan OnePlus 7T Pro McLaren Edition akıllı telefonlarının satış fiyatlarının da 860 dolar olduğunu ekleyelim.