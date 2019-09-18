OnePlus 7T Pro Resmi Teknik Çizimleri Sızdırıldı

Birkaç saat önce OnePlus CEO’su Pete Lau, yaklaşmakta olan OnePlus 7T için resmi teknik çizimleri meraklıları için paylaştı. Bir ay önce OnLeaks’ten sızdırılmış teknik çizimler ile neredeyse aynı olacak kadar büyük bir benzerlikte olduğu ortaya çıktı.

Çizimler, OnePlus 7T’nin nasıl görüneceğini ve renk seçenekleri arasında gradyan mavisi renginin de olacağını ortaya çıkardı. Birçoğu OnePlus 7T Pro ile neler olduğunu merak etti ve neyse ki OnLeaks’in son sızıntısı sayesinde buna bir cevap bulundu.

OnePlus 7T’nin resmi teknik çizimlerinin paylaşılmasından sadece bir gün sonra, OnePlus 7T Pro’nun resmi teknik çizimleri de sızdırıldı. Açıkça söylemek gerekirse, gradyan mavi rengi de dahil olmak üzere her açıdan OnePlus 7 Pro ile aynı görünüyor.

OnePlus 7T Pro, altında bir LED flaş ile dikey olarak monte edilmiş üçlü kamera kurulumuna sahip. Boydan boya ekran tasarımını benimseyen telefon çentiksiz bir ekrana sahip ve etrafı aşırı ince çerçeve ile çevrili. Bunun yanı sıra selfie kamerası hala üst kısmında yer alıyor.

Yani görsel olarak incelediğimizde, OnePlus 7T Pro, OnePlus 7 Pro’ya %99 oranında benzemektedir. Bundan dolayı da OnePlus’un yaklaşan amiral gemisinden tasarım konusunda fazla beklentiye girmemek gerekiyor.