OnePlus 7T Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus 7T modelinin tanıtımı sırasında duyurulması beklenen ancak bir türlü duyurulmayan OnePlus 7T Pro modeli, sonunda resmi olarak tanıtıldı.

Yeni akıllı telefonların tanıtıma çıkmasının ardından merak edilen tüm detaylar da ortaya çıkmış oldu. Özellikle telefonun tasarım kısmına herhangi bir fark sunup sunmayacağı merak ediliyordu. Tanıtılma beraber tüm bu detayları öğrenmiş olduk. Dilerseniz hemen özelliklere geçelim.

OnePlus 7T Pro Tasarımı

Yeni akıllı telefonların tasarımında çok büyük bir fark söz konusu değil. Bu modelde de ön kısımda oldukça geniş bir ekran kullanılmış durumda. Yanlardan kavisli ekranla gelecek olan akıllı telefon, üst ve alt kısımda da çerçeve bulundurmayacak. Ön kameranın ise açılır kapanı bir sisteme sahip olduğunu göreceğiz. Tek ön kameranın bulunacağı OnePlus 7T Pro pop up kamera sistemi sayesinde telefonun tasarımı oldukça başarılı olacak gibi.

Ön kısımda tasarım bu şekilde. Arka kısma geçtiğimiz zaman da yine çok önemli bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Arka kısma baktığımız zaman üst üste sıralı olan 3 kameranın öne çıktığını görmekteyiz. Kameraların hemen altında da flaş ışığının yer aldığını göreceğiz. Kısacası tasarım kısmında çok önemli bir değişiklik göze çarpmıyor.

OnePlus 7T Pro Ekran Özellikleri

OnePlus 7T Pro akıllı telefonlarının ekran özelliklerine baktığımız zaman, beklendiği gibi iddialı bir telefonla karşı karşıya kalıyoruz. Telefonun 6.67 inçlik geniş ekran paneli var. 90 Hz yenileme hızı sunan ekranların panel kısmında Super AMOLED panel tercihi ile geldiği açıklandı.

1440 X 3120 piksel çözünürlük değerine sahip olan ekranların HDR10+ desteği ve DCI-P3 renk desteği öne çıkacak. Yine camların koruması kısmında da Gorilla Glass 6 serisine yer verilmekte.

Tüm Teknik Özellikler

Amiral gemisi akıllı telefon modellerinin güncellenmiş versiyonu olarak gelecek olan yeni akıllı telefonların içerisinde Snapdragon 855 Plus işlemcileri yer alıyor. Yeni amiral gemisi işlemci modelinin 2.96 GHz hız değeri var. Güncellenmiş 7 nm üretim sürecinden geçtiği açıklanan işlemcilerin yanında sunulan grafik birimi ise Adreno 640 olarak açıklandı.

İşlemcilerin dışında bu modelde 12 GB ve 8 GB RAM miktarının bulunacağı da açıklandı. Depolama alanı ise 256 GB. Teknik kısımda son bahsedeceğimiz özellik ise piller olacak. Telefonun içerisinde 4085 mAh değerinde bir batarya bulunuyor. Ayrıca 30W hızlı şarj da destekleniyor.

Kameralar

OnePlus 7T Pro kamera konusunda da iddialı bir akıllı telefonun. Arka kapak kısmında 48 MP değerinde bir ana kamera bulunuyor. f/1.6 diyafram açıklık değeri bulunan ana kameraya ek olarak 8 MP değerinde f/2.4 diyafram açıklıklı ikinci kamera bulunuyor.

Üçüncü kamera ise 16 MP f/2.2 değerinde ultra geniş açılı kamera. Arka kameralarla 4K 60 Fps çekim yapılabiliyor. Ön kamera kısmında ise 16 MP değerinde tek bir kamera bulunuyor.

Fiyat

Telefon için açıklanan fiyat 760 Euro. Tüm bu özellikleri ve Android 10 işletim sistemiyle beraber çıkış yapacak olan OnePlus 7T Pro modelinin ne zaman çıkış yapacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.