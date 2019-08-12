OnePlus 7T Pro Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Akıllı telefon modelleri arasında amiral gemisi canavarı olarak ünlenen OnePlus, son olarak OnePlus 7 modellerini piyasaya sürdü. Yeni akıllı telefonların tanıtımının hemen sonrasında, bu akıllı telefonlar için yeni versiyonlar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak OnePlus 7T Pro akıllı telefonun geleceği iddia edildi.

Yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı konusunda kesin bilgiler ortaya çıkmamıştı. Merakla beklenen OnePlus 7T Pro tanıtım tarihi ise sonunda ortaya çıktı. Bugün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşım sonrasında yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı kesinlik kazanmış oldu.

OnePlus 7T Pro Ne Zaman Tanıtılıyor?

Yeni akıllı telefonların tanıtım tarihi için bir süre daha beklemek gerekiyor. Öyle ki bu modelin tanıtımının 15 Ekim tarihinde olacağı bilgisi geldi. Yeni akıllı telefonların tanıtımının 15 Ekim olarak gösterilmesi, Eylül ayında gelecek olan diğer amiral gemisi modellerine cevap verileceğini gösteriyor. Yeni akıllı telefonlar için tanıtım tarihi dışında, teknik özellikler için de bazı bilgiler ortaya çıkmış durumda.

Buna göre söz konusu akıllı telefon modellerinin içerisinde Snapdragon 855 Plus işlemcileri yer alacak. Amiral gemisi modellerinde yer almaya başlayan Plus işlemcilerinin bu serinin içerisinde de yer alması bekleniyor.

Bunun dışında RAM kısmında da 6 GB ve 12 GB RAM miktarlarının kullanılması söz konusu olacak. Ana modelden farklı olarak 12 GB RAM sunulmasının bir hayli dikkat çekmesi bekleniyor.

Yeni akıllı telefonlar için ekran kısmında ise 6.7 inçlik bir panel sunması bekleniyor. AMOLED paneller kullanacak olan OnePlus 7T Pro akıllı telefonlarının, ekran üzerinde kamera sunmayacağını ekleyelim. Yine açılır kapanır bir kamera sistemi karşımıza çıkacak. Bu sayede neredeyse tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon sunulmuş olacak.

Arka kapak kısmında da yine 3 arka kameranın yer aldığını görmek mümkün olacak. Yeni akıllı telefonlar için ortaya çıkan detaylar bu şekilde. 15 Ekim’de düzenlenmesi beklenen tanıtım sonrasında nasıl bir akıllı telefonla karşı karşıya kalacağımızı göreceğiz. Tanıtım sonrasında merak edilen bilgileri aktaracağız.