OnePlus 7T Serisi Çin’de Satışa Çıktı

OnePlus 7T , 7T Pro ve 7T Pro McLaren Sürümü Çin’de satışa çıkıyor. 7T, 8GB / 128GB sürüm için yaklaşık 425 $ ödeyerek cihazı satın alabiliyorsunuz.

Öte yandan 7T Pro, 650 $ fiyat etiketine sahip ve tek bir 8 GB / 256 GB yapılandırmasında satışa sunuldu. 30 $ fark vererek 512 GB dahili hafızaya sahip modeli de tercih edebilirsiniz.

Daha fazla RAM istiyorsanız, 12GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine sahip McLaren Edition ürününü satın alabilirsiniz. Yaklaşık fiyatı ise 750 $.

OnePlus 7T ve 7T Pro, 22 Ekim’den itibaren şirketin resmi sitesi ve JD.com aracılığıyla Çin’de satışa sunulacak, 7T Pro McLaren Edition ise 5 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.

Yakında 7T Pro hakkındaki derinlemesine incelememizi yayınlayacağız. Telefonların Türkiye fiyatı ve ne zaman satışa çıkacağı konusunda sizleri yakında bilgilendireceğiz.