OnePlus 7T Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus 7T akıllı telefonunun özelliği ve fiyatı açıklandı. Yeni modelin detayı ve söz konusu akıllı telefonlar için merak edilen detaylar.

Çok kısa bir süre önce basın görselleri ortaya çıkan OnePlus 7T akıllı telefonları için beklenen tanıtım yapıldı.

Yeni akıllı telefonların tüm özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan tanıtımla beraber OnePlus 7T tasarımı da netlik kazanmış oldu. Basın görsellerinde yer alan tasarıma benzer bir tasarımla geldiği görülen telefonun detaylarından söz edelim. Bakalım OnePlus 7T akıllı telefonlarının özellikleri neler?

OnePlus 7T Tasarımı

Bu modelin tasarım kısmında önemli bir artı ile geldiği görülüyor. Telefon arka kısımda dairesel bir kamera alanı kullanıyor. Arka kısımda yer verilen kamera alanının yan yana sıralı bir şekilde kameralar sunduğunu ekleyelim. 3 kamera yan yana bir şekilde sıralanmış ve bu kameraların hemen altında, yine dairesel bir flaş ışığı bulunuyor.

Ön tasarım kısmına geçtiğimiz zaman ise akıllı telefonların su damlası çentik alanı sunduğunu görüyoruz. Su damlası çentik alanı, oldukça küçültülmüş durumda. Telefonların sadece ön kamera içerisinde yer alan çentik alanının, üst çerçeveye çok yakın olduğunu da ekleyelim. Telefonların çerçeveleri ise çok daha inceltilmiş durumda.

OnePlus 7T Teknik Özellikleri Neler?

Yeni akıllı telefonların teknik özellikleri de oldukça başarılı. OnePlus 7T modelinde Snapdragon 855 Plus işlemcileri yer alıyor. Amiral gemisi işlemci modellerinin, 2.96 GHz hız değeri var. 8 çekirdekli işlemciler beraberinde Adreno 640 grafik birimini de sunuyor. GPU için açıklanan çalışma hızı 700 MHz olarak açıklandı.

OnePlus 7T akıllı telefonunun içerisinde yer alan RAM miktarının ise 8 GB RAM olduğunu da ekleyelim. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına kadar depolama alanı sunulmakta.

İşlemci ve RAM kısmını bir kenara bırakacak olursak, ekran kısmından söz edelim. 6.55 inçlik bir ekran karşımıza çıktı. AMOLED ekran kullanılan akıllı telefonun 1080 X 2400 piksel çözünürlük değeri sunuluyor.

HDR 10+ desteği ile beraber görüntü kalitesinin yükseltildiği akıllı telefonun 90 Hz yenileme hızı bulunuyor. Telefonun en boy oranı ise 20:9 olarak açıklandı. Ayrıca piksel yoğunluk değeri ise 402 PPi olarak belirtildi. Kısacası ekran kısmında da başarılı bir seri söz konusu.

Kamera Özellikleri Nasıl?

OnePlus 7T akıllı telefonlarının 3 arka kamera ile geldiğini belirtmiştik. Bu kameralar kısmında 48 MP 26 mm f/1.6 diyafram açıklık değeri bulunan ana kamera karşımıza çıkıyor. Bunun dışında 12 MP 2xoptik zoom sunan ikinci bir kamera söz konusu.

Üçüncü kamera kısmında ise 16 MP f/2.2 diyafram açıklığı bulunan makro modu öne çıkan bir başka kamera karşımıza çıkıyor. Bu kamera 720p 960 FPS yavaş çekim yapabiliyor. Ön kamera kısmına geçtiğimiz zaman ise yeni akıllı telefonların 16 MP f/2.0 bir kameraya sahip olduğunu belirtelim.

Fiyat Nasıl?

OnePlus 7T akıllı telefonun fiyatı konusunda ise yine belli başlı açıklamalar yapıldı. Buna göre söz konusu akıllı telefonun 600 dolar başlangıç fiyatı sunulacak.