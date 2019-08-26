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OnePlus 7T Tasarımı Gözüktü

OnePlus 7T akıllı telefon tasarımı ortaya çıktı. OnePlus 7T nasıl bir model olacak? Tasarım için beklentiler neler?

By İbrahim Kızılırmak

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OnePlus, her sene sunduğu amiral gemisi akıllı telefon modellerini güncelliyor. Asıl bir amiral gemisi modelinin özellikle T versiyonunun sunulduğunu ve bu versiyonun çok daha iyi özelliklere sahip olarak geldiğini görüyoruz. Benzeri bir durum OnePlus 7T akıllı telefonları için de geçerli olacak.

Yine seriye eklenecek olan OnePlus 7T akıllı telefonlarının, 7 modellerinin biraz daha üzerinde modeller olduğunu göreceğiz.

Üstelik bu kez tasarım kısmında da önemli değişiklikler yapılacak. Özellikle arka kapak tasarımının fark taratacak şekilde değiştirileceği bilgisi var. Paylaşılan son görsellerde bu durumu net bir şekilde ortaya koymuş oldu.

OnePlus 7T Tasarımı Nasıl Olacak?

Öncelikle yeni akıllı telefonlar için su damlası çentik alanının düşünüldüğünden söz edelim. Paylaşılan görseller ve render görüntülerinden de görüldüğü gibi OnePlus 7T akıllı telefonlarında su damlası şeklinde bir çentik alanı kullanılacak.

Su damlası şeklinde sunulan bu çentik alanının içerisinde tek bir ön kamera bulunması bekleniyor. Kameranın özelliklerinin neler olacağı konusu ise şu an net değil. Bunun dışında OnePlus 7T akıllı telefonlarının asıl tasarım değişikliği arka kısımda olacak.

Telefonların arka kısımda yeni bir kamera düzenine geçtiğini göreceğiz. Dairesel kamera alanıyla karşımıza çıkacak olan modelde, yan yana sıralı bir şekilde 3 arka kamera bulunacak.

OnePlus 7T

Dediğimiz gibi bu kameralar dairesel kamera alanının içerisinde yer alacak. Dairesel kameraların hemen altında ise flaş ışığının yer aldığını görmek mümkün olacak. Flaş ışığı için ekstra bir yer ayrılması söz konusu değil.

Yine kamera alanının içerisinde kullanılan bir flaş ışığı alanı var. Bunun dışında yeni akıllı telefonların teknik özelliklerinin de oldukça iddialı olması bekleniyor. İlk olarak dikkat çeken kısım işlemciler olacak. Bu modelde güncellenmiş işlemciler olarak tanıtılan Snapdragon 855+ serisinin kullanıldığını göreceğiz.

İşlemcilerle fark yaratan akıllı telefonların 8 GB RAM bellek miktarı gibi oldukça iddialı bir RAM değerinin olacağını da ekleyelim. Tüm bu özelliklerin kesinlik kazanacağı OnePlus 7T tanıtımının ise çok kısa bir süre sonra yapılması bekleniyor.

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