OnePlus 7T ve 7T Pro Basın Görselleri Ortaya Çıktı

OnePlus 7T ve 7T Pro tasarımı ve basın görselleri ortaya çıktı. OnePlus 7T ve 7T Pro basın görsellerinde dikkat çeken detaylar neler?

Tasarımları konusunda detayları merakla beklenen yeni akıllı telefon modelleri için beklenen haber geldi. OnePlus 7T ve 7T Pro modellerinin basın görselleri sızdırıldı. Paylaşılan basın görselleri önemli tasarım detaylarını da ortaya koymuş oldu.

OnePlus 7T ve 7T Pro modellerinde kullanılacak olan yapıyı da özet olarak ortaya çıkaran yeni görsellere göre, iki farklı tasarım göreceğiz. Dilerseniz OnePlus 7T akıllı telefonlarının tasarımından başlayalım.

OnePlus 7T Tasarımı

OnePlus 7T ve 7T Pro ikilisinin içerisinde ana model olması nedeniyle öne çıkacak olan akıllı telefonların, tasarım kısmında biraz daha farklı bir seri olduğunu görmek mümkün olacak. Öyle ki bu telefonların arka kapak kısmında dairesel bir kamera alanı kullanılacak.

Dairesel kamera alanı içerisinde 3 kameraya yer verildiğini göreceğiz. 3 arka kameraya ek olarak bir de flaş ışığının bulunduğu alan, Mate 30 modellerinin kamera tasarımına oldukça benzeyecek. Bununla beraber telefonların ön kamera kısmında da tasarımının değiştiğini görmek mümkün olacak. Telefonların ön kısımda su damlası çentik alanı bulunacak.

Bu alan içerisinde yer alan tek ön kameranın öne çıktığını görmek mümkün olacak. Su damlası çentik alanının dışında herhangi bir farklılık sunulmayacağını belirtelim. OnePlus 7T ve 7T Pro modelleri için paylaşılan bilgiler bunlar ile sınırlı.

OnePlus 7T Pro Tasarımı

Bu modelin tasarımı çok fazla değişmiyor. Arka kısımda yine sıralı bir şekilde kameraların kullanıldığını görüyoruz. Üst üste sıralı olan arka kameraların hemen altında bir de flaş ışığı yer alıyor. Bunun dışında genel olarak arka kapak tasarımı sabit tutulmuş durumda. Bu kısımda çok önemli bir değişiklik söz konusu değil.

Ön kamera kısmında da ana modelin Pro versiyonunda olduğu gibi açılır kapanır kamera sisteminin kullanılması söz konusu olacak. Açılır kapanır kamera dışında genel olarak tasarımın sabit kalacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun dışında bir tasarım farkının sunulması beklenmiyor.

Yeni akıllı telefon modellerinin tüm teknik detaylarının belli olacağı tanıtım Ekim ayında yapılacak. Tanıtım sonrasında daha detaylı bilgileri paylaşacağız.