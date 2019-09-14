Oneplus 7T ve Oneplus 7T Pro Özellikleri Belli Oldu

Oneplus 7T ve Oneplus 7T Pro akıllı telefon modelleri için ortaya çıkan tüm detaylar ve yeni akıllı telefon modelleri için beklenen tasarımlar.

Akıllı telefonlar için güncellemelerini her sene gerçekleştiren Oneplus, bu sene çok daha iddialı modeller sunacak. Markanın kısa süre sonra Oneplus 7T ve Oneplus 7T Pro modellerini sunması bekleniyor.

Yeni akıllı telefonların özelliklerinin neler olacağı konusunda ise yavaş yavaş detaylar belli olmaya başladı. Son olarak Oneplus 7T ve Oneplus 7T Pro akıllı telefonlarının özellikleri ve tasarımları için yeni bir yayın yapıldı.

Oneplus 7T ve Oneplus 7T Pro İddialı Geliyor

Her iki akıllı telefon modeli için de ortaya çıkan detaylar, ne kadar iddialı akıllı telefonların geleceğinin de kanıtı oldu. Dilerseniz bu yeni modeller için ortaya çıkan detaylardan söz delim. Bakalım beklentiler neler?

Oneplus 7T Özellikleri

İlk dikkat çeken model ana model olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Oneplus 7T akıllı telefonları oldu. Bu modelin başta tasarım kısmında yenilikler sunması söz konusu olacak. Telefonların arka kısımda dairesel bir kamera alanına yer verdiği görülecek.

Bu dairesel kamera alanının içerisinde ise 3 arka kamera bulunacak. Yine kameraların hemen altında da bir flaş ışığının yer alacağının açıklandığını belirtelim. Ön kısımda da yine su damlası çentik alanı devam ediyor olacak. Tasarım kısmında çok önemli bir değişiklik olmayacak gibi gözüküyor.

Teknik özellikler kısmında da Snapdragon 855 Plus işlemcilerini göreceğiz. Güncellenmiş olan yeni işlemcilerle beraber 8 GB RAM kullanımı mümkün olacak. 2.96 GHz hız değerine sahip olan işlemcilerin X50 modemiyle beraber geldiğini görmek mümkün olacak.

Yeni serinin ekran kısmında ise 6.55 inçlik bir ekran görmek mümkün olacak. Full HD+ çözünürlük değerine sahip olan ekranların HDR10+ özelliğine sahip olacağını da ekleyelim. Ekran özellikleri kısmında ekrandan parmak izi okuma özelliğinin de öne çıkacağını ekleyelim.

Son olarak kamera özelliklerinden de söz edelim. Kamera kısmında 48 MP + 12 MP + 16 MP değerinde üç arka kamera kullanılacak. Ön kısımda ise 16 MP değerinde tek bir ön kamera kullanılacak.

Oneplus 7T Pro Özellikleri

Oneplus 7T ve Oneplus 7T Pro ikilisinin Pro modeli olarak karşımıza çıkması beklenen bir diğer model olan Pro modelin özellikleri de dikkat çekici. Yeni akıllı telefonların işlemci kısmında yine Snapdragon 855 Plus serisi kullanılacak. Yine bu modelde de 8 GB RAM bellek miktarına yer verilecek ancak tasarım farklı olacak.

Pro modelde kameralar üst üste sıralanmış olarak gelecek. Telefonların ön kamerası kısmında ise açılır kapanır kamera sistemi kullanılacak. Ön kameranın açılır kapanır sisteminin de bir hayli dikkat çekeceği kesin.

Yine ekran kısmına geçtiğimiz zaman da 6.55 inçlik bir panel karşımıza çıkacak. QHD+ çözünürlük değerinin dikkat çekeceği ekranda 90 Hz yenileme hızı kullanılacak. Yine HDR10+ desteği bulunacak olan ekranların, ekrandan parmak izi teknolojisini de desteklediğini göreceğiz.

Kamera kısmında ise biraz daha iyi bir model sunulacak. Kamera kısmında 8 MP + 16 MP + 48 MP değerinde üç arka kamera kullanılacak. Ön kamera kısmında ise yine 16 MP değerinde bir kamera kullanılacak.

Her iki akıllı telefon için çıkış tarihinin ne zaman olacağı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Buna karşın özelliklerin bu kadar detaylı olarak ortaya çıkmış olması, tanıtım için de kısa bir süre kaldığını göstermekte.