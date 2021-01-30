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OnePlus 8 Android 11 Güncellemesi Almaya Başladı!

OnePlus geçtiğimiz yıl çıkardığı akıllı telefonuna T-Mobile ve Verizon üzerinden güncelleme gönderdi. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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OnePlus 8

OnePlus, Android 11 güncellemesini geçtiğimiz Ekim ayında kullanıcılara sunmuştu. Ancak şirket T-Mobile ve Verizon üzerinden satın alınan cihazlara bu güncellemeyi aksatmıştı.

Bugün ise firma bu platformlar üzerinden satın alınan OnePlus 8 modeline de güncelleme göndermeye başladı. Eğer bu platformlar üzerinden aldığınız bir cihazınız varsa telefonunuz güncelleme bölümünü kontrol edebilirsiniz.

OnePlus 8

Verizon kullanıcıları için IN2019_15_210110 sürüm numarasıyla gelen güncelleme beraberinde Kasım 2020 güvenlik yamasını da getiriyor. Aynı zamanda 5G bağlantısında çeşitli iyileştirmeler yapılmış durumda.

T-Mobile kullanıcıları ise 11.0.1.1.IN55CB sürüm numarası ve Aralık 2020 güvenlik güncellemesine sahip oluyor. Birçok şirket Ocak güvenlik yaması gönderirken OnePlus bu konuda geri de kalıyor. Ayrıca cihazlar güncellemeyle birlikte yeni Android 11 özelliklerine de kavuşuyor.

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