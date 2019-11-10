OnePlus 8 için Canlı Görseller Ortaya Çıktı

Akıllı telefon dünyasının başarılı ürünlerinden biri olmasını beklediğimiz OnePlus 8 akıllı telefon modelleri için yeni detaylar gelmeye devam ediyor Daha önce telefonların ekran yenileme hızının 120 Hz değerini bulabileceğini gösteren raporlar yayınlanmıştı.

Bunun hemen arkasından telefonların teknik özelliklerini özetleyen bazı raporlar yayınlandı. Şimdi ise yeni modelin canlı görüntüleri olduğu iddia edilen bir görsel yayınlandı. Görsel, telefonun tasarımı konusunda merak edilen detayların görüntülenmesini sağlıyor. Buna göre yeni seri akıllı telefonların beklenen tasarım çizgilerini yansıttığını görmek mümkün oluyor.

OnePlus 8 Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefon modelinde yer verilen tasarımın arka kısımda çok değişmeyeceği görülüyor. Üst üste sıralı kameraların kullanımı devam edecek. Arka kameraların yine diğer modellerde yer aldığı gibi tamamen ortalandığını da görmek mümkün oluyor.

Tamamen ortalanmış olan arka kameraların sayısının kaç adet olacağı net bir şekilde anlaşılmıyor. İlk bakışta telefonun arka kamera sayısının 4 adet olduğunu görüyoruz. Kameraların hemen altında ise bir flaş ışığının yer aldığını görmek mümkün olacak.

Ön kısma baktığımız zaman ise kavisli bir ekranın geleceğini görmekteyiz. Kavisli ekranın genel olarak tasarımı önemli ölçüde yenilediği de bir gerçek. Fakat ön kameranın yerleşiminin nasıl olacağı konusunda bir detay söz konusu değil. Net olarak fotoğraftan bunu anlamak mümkün olmadı.

Genel görüş ise ekran kısmında, ekran üzerine gömülü tek bir kameranın olacağı yönünde. Bu modelde herhangi bir çentik alanının kullanılması beklenen bir durum değil. OnePlus 8 ana modeli için detaylar bu şekilde. Pro modelinde nasıl değişiklikler olur ya da bu modelin Pro serisi beklendiği gibi farklı bir tasarımla mı gelecek göreceğiz. Şimdilik paylaşılan detaylar bunlar.