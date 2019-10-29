OnePlus 8 Konsept Çalışması Ortaya Çıktı

OnePlus, sessiz sedasız ilerleyen markalar arasında yerini almaya başladı. Teknoloji devi son olarak OnePlus 7T modellerinin tanıtımını yaptı. Rakiplerine göre önemli artılarıyla beraber tanıtılan OnePlus 7T akıllı telefonlarının hemen sonrasında ise Android 10 güncellemeleri gündeme geldi.

Açıkçası marka Android 10 güncellemeleri konusunda da öne çıkmış olan markalardan bir tanesi. Bu konuda güncellemeleri çok hızlı bir şekilde sunan OnePlus, son olarak 5G modeli için Android 10 güncellemesini sunacağını açıklamıştı. Tüm bunlar bir yana OnePlus 8 akıllı telefonları için de sesler gelmeye başladı.

OnePlus 8 Nasıl Özelliklere Sahip Olacak?

Yeni akıllı telefonların konsept çalışmalarının ortaya çıkmaya başladığını gördük. Son olarak işlemcilerin raporlarıyla beraber ortaya çıkan taslak çizimlerine göre hazırlanan konsept çalışmaları paylaşıldı. Buna göre yeni seri akıllı telefonlar, yine iddialı bir tasarım kullanacak.

Konsept videosuna baktığımız zaman, telefonların ekran kısmında tek bir kamera kullanacağı görülüyor. Fakat bu kamera herhangi bir çentik alanında olmayacak. Çentik alanında olmadığı gibi çerçeve bölümünün de bulunmadığını göreceğiz. Bunun yerine kameralar ekrana gömülü bir şekilde kullanılacak.

Ekrana gömülü olarak gelecek olan tek ön kameranın nasıl bir teknik özelliğinin bulunacağı konusunda ise bilgiler paylaşılmış değil. Takip edenler bilecektir hem OnePlus 7 modellerinde hem de OnePlus 7T modellerinde açılır kapanır kamera sistemine yer verilmişti.

Fakat yeni seride bu tasarıma son verileceği düşünülüyor. Telefonların arka kısımda sunacağı tasarım konusunda da alışılmışın dışında bir yapı sunulacağını net bir şekilde görüyoruz. Arka kısımda üst üste sıralanmış 3 kamera kullanılacak. Ortalanmış kameraların teknolojisinin nasıl olacağı konusunda da herhangi bir model bulunmuyor.

Konsept çalışmasında ekranların Huawei Mate 30 modelinde de kullanılan şelale ekran tasarımına benzer bir tasarım kullanacağını görüyoruz. Bunun dışında OnePlus 8 akıllı telefonlarının Snapdragon 865 işlemcisine sahip olacağı ve ekran yenileme hızı konusunda 90 Hz yenileme hızı sunacağı da teknik kısımda ortaya çıkan detaylar arasında.

Telefonların bu özelliklerinin kesinlik kazanacağı tanıtımın ne zaman düzenleneceği konusunda net bilgiler yok. Fakat sadece bu konsept çalışması bile gösteriyor ki çok iddialı bir seri gelecek.