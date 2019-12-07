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OnePlus 8 Lite Tasarım Detayları

OnePlus'ın ekonomik telefonuna dair birkaç tasarım sızıntısı daha ortaya çıktı.

Ayşen Sıla

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OnePlus 8 Lite Tasarım Detayları

Yeni bir sızıntı, OnePlus 8 Lite olarak adlandırılan uygun fiyatlı bir OnePlus telefonuna dair detayları gösteriyor. Resimler, OnePlus 8 Lite‘ın Galaxy S11 de dahil olmak üzere Samsung telefonlarına benzediğini gösteriyor. Tasarımına dair bilgiler ise enteresan.

OnePlus 8 Lite‘ın tam ortasındaki Galaxy Note 10 serisindeki gibi bir delik var. Cihazın kardeşleri olan OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, sol üst köşede kendi deliklerine sahip olacak.

Bir sonraki OnePlus serisinin Lite sürümü, ekran bakımından kardeşlerinden farklı olacak. Ayrıca arkasında farklı bir kamera tasarımı var. OnePlus yakında çıkacak Galaxy S11’e benzer bir tasarım benimsemiş gibi görünüyor. Kamera muhafazası, sol tarafa yerleştirilmiş dikdörtgen bir üst kısımdan oluşuyor.

OnePlus 8 Lite Tasarım Detayları

Bu kısım iki kameraya ve bir LED flaşa ev sahipliği yapıyor. Kamera yapılandırması hakkında bilgi yok ancak ikincil kameranın ultra geniş açılı kamera yerine bir derinlik sensörü bulundurması daha iyi olabilir. Bunun dışında telefonun, sağdaki kameraları çevreleyen bir lazer odaklama sistemi de mevcut.

OnePlus 8 Lite‘ın camla kaplı kavisli bir sırtı var. Cihazın arkasında veya yanlarında parmak izi tarayıcısı bulunmuyor Bu, cihazın ekranda bir parmak izi tarayıcı ile birlikte AMOLED ekrana sahip olduğu anlamına geliyor.

OnePlus 8 Lite Tasarım Detayları

Telefonun USB Tip-C bağlantı noktası var, ancak ses girişi yok. Ses seviyesi tuşları soldayken, alarm kaydırıcısı, güç düğmesinin yanında sağda konumlandırılmış. Hoparlörün alt kısmında iki açıklık var ve karşı tarafta SIM girişi mevcut.

OnePlus 8 Lite Tasarım Detayları

Telefonun boyutları 159,2 x 74 x 8,6 milimetre olup, OnePlus 7‘den daha uzun. OnePlus 8 Lite‘ın orta menzilli bir cihaz olması bekleniyor. Ayrıca şirketin, bu telefon için kendi işletim sistemini kullanabileceğini düşünüyoruz. Fakat cihaz, Qualcomm’un yeni Snapdragon 765 işlemcisiyle da satışa sunulabilir. Telefonun çıkış tarihine dair kesin bir bilgi mevcut değil.

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