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OnePlus 8 Pro Ekran Özellikleri Sızdırıldı!

OnePlus'ın yaklaşan amiral gemisi OnePlus 8 Pro'nun oyun telefonlarında bulunan ekran yenileme hızına sahip olacağı belli oldu...

Muhammed Arslan

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OnePlus 8 Pro Ekran Özellikleri Sızdırıldı!

Asus‘un ilk akıllı oyun telefonu olan ROG Phone, 2018’de 90Hz yenileme hızına sahip bir erkan ile gelen ilk telefon oldu. Bu yıl OnePlus 7 Pro‘nun piyasaya sürülmesiyle, 90Hz’lik ekran trendi ana akım oldu. Bununla birlikte pek çok akıllı telefon üreticisi amiral gemisinde aynısını sunmaya başladı.

Şimdi ise Samsung da yaklaşan Galaxy S11 amiral gemisi akıllı telefonuna 90Hz ekran içermesi bekleniyor. Ancak eğer yeni raporlar gerçekse, OnePlus‘ın gelecek yılın amiral gemisi akıllı telefonu için bir adım öne geçiyor.

Rapora göre OnePlus 8 Pro, 120Hz yenileme hızına sahip süper bir ekrana sahip olacak. Ancak ASUS ROG Phone II zaten 120Hz ekrana sahip olduğu için ilk akıllı telefon olmayacak.

OnePlus 8 Pro Ekran Özellikleri Sızdırıldı!

İlginçtir söylentiler önümüzdeki yıl piyasaya sürülen Apple iPhone’ların da şirketin “ProMotion OLED” ekranına sahip olması bekliyor. Ayrıca bu ekran da 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

Yalnızca 120Hz ekranın değil, OnePlus 8 Pro’nun arkasında, ultra geniş açılı bir atıcı, 3x optik yakınlaştırmayı ve telefoto kameranın bulunduğu üst düzey lensi bulunan dörtlü kamera kurulumunun olması bekleniyor. Birincil kamera sensörü 64MP veya 108MP olabilir.

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