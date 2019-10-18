OnePlus 8 Pro Teknik Çizimleri Ortaya Çıktı!

OnePlus’ın son amiral gemileri OnePlus 7T ve 7T Pro‘yu piyasaya sürmesinden bu yana bir ay bile geçmedi. Ama şirket tam gaz yoluna devam ediyor. Kısa bir süre önce OnePlus 8 ‘e ait teknik tasarımlar orya çıkmıştı. Şimdi ise OnePlus 8 Pro‘nun teknik çizimleri gün yüzüne çıktı.

Aşağıdaki teknik çizimlerden de görebileceğiniz gibi, OnePlus 8 Pro, OnePlus 7 Pro ve 7T Pro’ya kısmen benziyor. Yeni amiral gemisi de diğerleri giib çentiksiz bir ekran yerine bir delikli ekranla gelecek.

OnePlus 8 Pro, Vanilya 8 tasarımından farklı görünmüyor. Ancak daha yakından bakarsanız, arkasındaki 3D ToF sensörünü, destekleyici kamera sensörlerini ve daha büyük bir hoparlörü görebilirsiniz. OnePlus 8 Pro’nun üst çerçevesi de biraz daha kalın görünüyor.

OnePlus 8 Pro’daki tuşlarının, hoparlörünün, USB-C portunun ve SIM kart yuvasının yerleştirme şekli OnePlus 8 ile aynıdır. Ama OnePlus 8’in ekranından 0.15inç daha büyük olan 6.65inç ekranla geliyor. Hem 8 hem de 8 Pro’daki ekranlarda yenileme hızı 90Hz olacaktır.









OnePlus, bu yıl mayıs ayında 7 ve 7 Pro’yu piyasaya sürdü ve önümüzdeki yıl aynı saatte 8 serisini tanıtacak gibi görünüyor. Bu 2020 OnePlus akıllı telefonla ilgili ayrıntılar az, ancak önümüzdeki haftalarda veya aylarda telefonlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız.