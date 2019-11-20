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OnePlus 8 Pro Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

Gelecek nesil telefon: OnePlus 8 Pro teknik detayları, bir çizimle sızdırıldı.

Ayşen Sıla

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OnePlus 8 Pro Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

OnePlus, amiral gemisi akıllı telefonlarını (OnePlus 7T ve 7T Pro) piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra, gelecek nesil OnePlus 8 çizimleri sosyal medyada sızdırılmıştı. Şimdi, benzer bir gelişmeyle, yaklaşmakta olan OnePlus 8 Pro hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.

OnePlus 8 Pro‘nun iddia edilen bir ürün şeması, akıllı telefonun arka panelindeki dörtlü kamera kurulumunu gösteriyor. Kaynak, ürün diyagramının PDF dosyasının adsız bir kişi tarafından kendilerine gönderildiğini iddia ediyor. Bu nedenle, çayınızı yudumlarken bu bilgileri almanızı tavsiye ediyoruz.

Arka tarafta, kamera modülünde tüm sensörler dikey olarak hizalanmış şekilde ortada duruyor. OnePlus 7T Pro‘da gördüğümüz üçlü kamera kurulumuna şirket dördüncü olarak bir ToF sensörü eklemiş.

Ön kameraya gelince, şirketin açılır kamera mekanizması yerine, delikli tasarımı tercih ettiği anlaşılıyor. Sızan görüntüden, OnePlus 8‘in tek bir kamera sensörü için ekranın sol üst köşesinde bir kesik olacak gibi gözüküyor, Pro modelinde ise iki tane ön kamera var.

Teknik özelliklere gelince, OnePlus 8 Pro‘nun 120Hz yenileme hızıyla süper pürüzsüz bir ekrana sahip olacağı daha önce bildirilmişti. Ancak, ASUS ROG Phone II zaten 120Hz ekrana sahip olduğu için, OnePlus bu donanımdaki ilk akıllı telefon olmayacak.

OnePlus, büyük olasılıkla Qualcomm’un Snapdragon 865 olabilecek bir sonraki amiral gemisi yonga seti tarafından çalıştırılması bekleniyor. Telefonun 12GB RAM özelliği var ve telefonun diğer detayları şu anda paketlenmiş durumda. Bazı söylentiler, telefonun daha hızlı kablosuz şarj teknolojisi desteğiyle gelebileceğini gösteriyor.

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